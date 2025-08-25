Irán se enfrenta a la reimposición de sanciones a menos que negocie sobre su programa nuclear

Por Tim Lister, Frederik Pleitgen y Joseph Ataman, CNN

Irán se enfrenta a que la ONU renueve las sanciones contra el país dentro de unas semanas, a menos que Teherán regrese a las negociaciones sobre el futuro de su programa nuclear y permita inspecciones internacionales de sus instalaciones.

El proceso para restablecer las sanciones que se levantaron hace una década en virtud de un acuerdo nuclear histórico podría comenzar a fines de este mes si una reunión este martes entre Irán y tres naciones europeas no logra avances.

Francia, Alemania y el Reino Unido han comunicado a las Naciones Unidas que tomarán medidas para volver a imponer sanciones a través de lo que se conoce como mecanismo “snapback” si Irán continúa violando sus obligaciones en virtud del acuerdo.

La restitución de armas nucleares se incorporó al pacto nuclear de 2015 alcanzado por Irán, Estados Unidos y la Unión Europea. Gracias a aquel acuerdo, Irán obtuvo un alivio de las sanciones a cambio de límites estrictos y verificables en su programa nuclear.

Pero después de que el presidente Donald Trump se retirara del acuerdo, conocido como JCPOA, durante su primer mandato, Irán redujo su cumplimiento y aceleró el enriquecimiento de uranio hasta cerca del grado de armamento.

En una carta al Consejo de Seguridad de la ONU la semana pasada, los ministros de Asuntos Exteriores de las tres naciones europeas, conocidas como E3, afirmaron que Irán había violado “la casi totalidad de sus compromisos del JCPOA”.

Hemos dejado claro que si Irán no está dispuesto a alcanzar una solución diplomática antes de finales de agosto de 2025, o no aprovecha la oportunidad de una prórroga, el E3 está dispuesto a activar el mecanismo de restitución.

Irán suspendió las negociaciones nucleares con Estados Unidos, que tenían como objetivo frenar su programa de enriquecimiento, después de que Trump e Israel bombardearon sus instalaciones nucleares durante una guerra de 12 días en junio.

Desde entonces, los inspectores del organismo de control nuclear de la ONU, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), no han podido acceder a las instalaciones nucleares de Irán.

La reimposición automática restablece todas las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU levantadas en virtud del acuerdo de 2015. Estas sanciones, introducidas entre 2006 y 2010, incluyen un embargo de armas, restricciones al enriquecimiento de uranio y la prohibición de que Irán adquiera tecnología relacionada con su programa de misiles balísticos.

Estas medidas también contribuyeron a una fuerte presión sobre los sectores petrolero y financiero de Irán.

El proceso de restablecimiento de la soberanía dura 30 días y los europeos son conscientes de que Rusia asumirá la presidencia del Consejo de Seguridad en octubre y puede obstruir el proceso.

En una llamada telefónica con sus homólogos del Reino Unido, Francia y Alemania el viernes, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, advirtió que la activación del mecanismo de retroceso traería graves consecuencias, informó la cadena estatal Press TV.

Irán se está preparando para “los peores escenarios”, indicó un funcionario iraní a CNN la semana pasada, “dando por sentado que el E3 está dispuesto a agotar su única influencia restante para complacer al presidente Trump”.

La fuente dijo que entre las opciones que Irán está considerando están más limitaciones a la cooperación de Teherán con el OIEA, una retirada del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y poner al E3 en listas de “estados hostiles”, lo que permitiría a las fuerzas armadas iraníes inspeccionar buques que tengan bandera, destino o propiedad de los estados europeos en el Golfo Pérsico y el Mar de Omán.

“El E3 está reduciendo aún más su papel a la irrelevancia al quejarse como un niño frustrado. Han perdido su brújula moral y política al no apreciar su estatus en comparación con el de los estadounidenses en la política de poder de Asia Occidental”, dijo la fuente.

La reunión de este martes se llevará a cabo a nivel de viceministros de Relaciones Exteriores, informó Press TV.

Los analistas prevén que la reimposición de las sanciones provocada por la reactivación dañaría la ya asediada economía iraní.

“A corto plazo, la reactivación económica perjudicará la economía iraní, principalmente al generar problemas de liquidez en euros, lo cual es importante para que Irán pueda comprar de forma fiable bienes esenciales, como productos farmacéuticos. Las sanciones también afectarán la confianza de los consumidores y las empresas iraníes”, según el analista Esfandyar Batmanghelidj.

Pero espera que China “siga comprando petróleo iraní. Los Emiratos Árabes Unidos seguirán facilitando el comercio a los importadores iraníes. Iraq seguirá siendo un mercado para los exportadores iraníes”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.