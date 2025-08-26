Ábrego García renueva solicitud de asilo en medio de la disputa por el intento del Gobierno de Trump de volver a deportarlo

Por Devan Cole, CNN

Kilmar Ábrego García, el hombre de Maryland que fue deportado erróneamente a El Salvador y posteriormente traído de regreso a Estados Unidos para enfrentar cargos criminales federales, ha renovado su solicitud de asilo en Estados Unidos mientras se intensifican los esfuerzos del Gobierno de Trump para deportarlo a Uganda.

La solicitud presentada el lunes para revisar su petición de asilo podría tener el efecto de retrasar aún más una posible deportación por parte del Gobierno. Si un juez de inmigración concede la solicitud de revisar sus reclamos de asilo, los funcionarios estarían legalmente impedidos de removerlo de Estados Unidos hasta que se resuelva su nueva solicitud de asilo.

Por separado, los abogados del Departamento de Justicia han reconocido en documentos judiciales que permitirían que la solicitud de Ábrego García de revisar sus reclamos de asilo siga su curso antes de proceder con su deportación. Por ahora, los funcionarios ya tienen prohibido deportarlo debido a otras órdenes impuestas por la corte.

“Si se concede la moción, entonces ha habido un cambio radical. Literalmente estamos en otro océano”, dijo a CNN una fuente familiarizada con el caso de Ábrego García.

Obtener asilo por parte de un juez de inmigración le permitiría a Ábrego García permanecer en Estados Unidos.

Ábrego García, quien huyó de El Salvador hace años para escapar de la violencia de las pandillas, solicitó asilo por primera vez en Estados Unidos en 2019. Pero un juez de inmigración negó la solicitud ese mismo año, argumentando que, como no la había presentado dentro de los 12 meses posteriores a su ingreso a Estados Unidos en 2012, no podía ser concedida.

Sin embargo, el juez sí concedió a Ábrego García lo que se conoce como suspensión de deportación, lo cual tenía como objetivo prohibir que los funcionarios lo deportaran de regreso a El Salvador. Esa orden fue violada a principios de este año cuando Ábrego García, a quien funcionarios del Gobierno de Trump han acusado de ser miembro de la pandilla MS-13, fue enviado por funcionarios estadounidenses a una megaprisión en El Salvador, donde sus abogados dicen que fue torturado.

Fue traído de regreso a Estados Unidos en junio para enfrentar cargos federales de tráfico de personas, y el Gobierno de Trump ha dicho en los últimos días que quiere volver a deportarlo, esta vez a un tercer país, como Uganda. Esos planes provocaron un nuevo desafío legal por parte de Ábrego García, que busca frenar los esfuerzos del Gobierno y asegurar que sus derechos al debido proceso no sean nuevamente violados por funcionarios de inmigración.

Una audiencia de programación en ese caso está programada para la mañana del miércoles.

