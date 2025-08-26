Incautan cargamento récord de drogas, suficiente para “causar sobredosis a toda la población” de Florida, dice funcionario

Por Brad Lendon, CNN

Un barco de la Guardia Costera estadounidense descargó este lunes un alijo récord de drogas ilegales que, si hubiera llegado a las calles, representaría alrededor de 23 millones de dosis letales de cocaína, comunicó esta agencia.

El patrullero Hamilton descargó aproximadamente 27.800 kilos de cocaína y 6.600 kilos de marihuana en Port Everglades, Fort Lauderdale, a unos 48 kilómetros al norte de Miami, en lo que constituye “la mayor cantidad de drogas descargada en la historia de la Guardia Costera”, según un comunicado. El valor total de la droga incautada se estimó en US$ 473 millones.

Eso es “suficiente para causar una sobredosis fatal a toda la población del estado de Florida, lo que subraya la inmensa amenaza que representa el narcotráfico transnacional para nuestra nación”, declaró el contralmirante Adam Chamie en el comunicado.

Las incautaciones se realizaron en 19 interdicciones separadas en el Océano Pacífico Oriental y el Mar Caribe entre el 26 de junio y el 18 de agosto e involucraron tres barcos de la Guardia Costera de Estados Unidos, dos buques de guerra de la Armada de Estados Unidos y un buque de guerra de los Países Bajos, así como unidades de helicópteros de la Guardia Costera, unidades de Aduanas y Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y unidades de la Fuerza de Tarea Interinstitucional Conjunta, apunta la nota de prensa.

El capitán John B. McWhite, comandante del Hamilton, dijo que las tripulaciones a bordo del guardacostas de seguridad nacional fueron responsables de interceptar “un récord de 47.000 libras de cocaína” durante la interdicción de 11 embarcaciones rápidas utilizadas por los traficantes para trasladar las drogas a los mercados estadounidenses.

La tripulación también detuvo a 34 presuntos narcotraficantes, indicó.

La unidad de aviones no tripulados a bordo del Hamilton fue fundamental para localizar muchos de los barcos de los traficantes, según el comunicado.

Desde enero, la Guardia Costera ha confiscado US$ 2.200 millones en drogas destinadas a Estados Unidos, según un vídeo de servicio publicado el lunes.

“Estas drogas alimentan y permiten que los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales produzcan y trafiquen fentanilo ilegal, lo que amenaza a Estados Unidos”, afirma el comunicado de la Guardia Costera.

El presidente Donald Trump ha hecho de la lucha contra el fentanilo una de las principales prioridades de su administración.

En julio, Trump firmó la Ley para Detener Todo Tráfico Letal de Fentanilo, que fortalece las penas de prisión para los traficantes, y que fue aprobada tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes con apoyo bipartidista.

El presidente ha afirmado que el flujo ilícito de fentanilo es una de las razones subyacentes de sus amenazas arancelarias contra Canadá, México y China.

