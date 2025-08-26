Las 5 cosas que debes saber este 26 de agosto: Ábrego García, Maduro y el Mayo Zambada

CNN en Español

Maduro le sigue apostando a la milicia, pero no da cifras. Ismael “El Mayo” Zambada se declara culpable de narcotráfico. Identifican en Estados Unidos un caso raro de infección por gusano barrenador. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Una jueza federal dijo que ordenará a las autoridades mantener a Kilmar Ábrego García en Estados Unidos mientras evalúa un nuevo desafío legal de su parte a los planes del Gobierno de Trump de deportarlo rápidamente a Uganda. Ábrego García fue detenido por funcionarios de inmigración en Baltimore el lunes, y luego sus abogados presentaron una nueva demanda instando a ordenar su liberación y a ralentizar su proceso de expulsión para que pueda tener la oportunidad de impugnar su posible deportación.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que las jornadas de inscripción a la Milicia Bolivariana fueron un éxito y ordenó que continúen el próximo fin de semana. Sin embargo, el mandatario no ofreció cifras sobre los dos primeros días de convocatoria para que los voluntarios se inscriban, mientras que la oposición dijo que el llamado fue un “fracaso”. Todo esto, en medio de las crecientes tensiones entre Caracas y Washington.

Ismael “El Mayo” Zambada, presunto fundador del Cartel de Sinaloa, detenido en Estados Unidos, cambió su declaración de inocencia por una de “culpable” de dos cargos relacionados al narcotráfico este lunes ante una Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York. Zambada admitió ser culpable de dos los cargos de asociación ilícita y de dirigir una empresa criminal continua que, según los fiscales, distribuía enormes cantidades de drogas, principalmente hacia EE.UU.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó un decreto que encarga a su secretario de Defensa, Pete Hegseth, establecer “unidades especializadas” en la Guardia Nacional que estarán “específicamente entrenadas y equipadas para tratar con problemas de orden público”, la señal más clara hasta ahora de que tiene la intención de expandir el papel de las fuerzas armadas de EE.UU. en actividades de aplicación de la ley a nivel nacional.

Israel enfrenta una feroz condena tras dos ataques consecutivos contra el Hospital Nasser de Gaza que causaron la muerte de al menos 20 personas, según el Ministerio de Salud palestino, incluidos cinco periodistas, trabajadores sanitarios e integrantes de los equipos de respuesta a emergencias.

La mexicana Renata Zarazúa sorprende y consigue el mejor triunfo de su carrera en el US Open

La tenista mexicana Renata Zarazúa dio el golpe en el US Open y derrotó en tres sets a la número 6 del mundo, Madison Keys, en el mítico Arthur Ashe.

Identifican en Estados Unidos un caso raro de infección por gusano barrenador del Nuevo Mundo tras viaje desde El Salvador

Un portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. informó que se identificó en Maryland un caso raro de infección por gusano barrenador del Nuevo Mundo en un paciente que viajó desde El Salvador.

La llamativa felicitación de cumpleaños de Lamine Yamal a Nicki Nicole

Lamine Yamal compartió una imagen junto a Nicki Nicole en donde se lo ve rodeados de rosas y globos en forma de corazón a modo de celebración de la famosa cantante argentina. ¿Se confirma una relación?

De 10 a 20

Corea del Norte puede producir entre 10 y 20 armas nucleares por año gracias a que el país ha ampliado sus capacidades, dijo el lunes el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung.

“El Cártel de los Soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen”

—Lo dijo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en medio de las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.

Más de cien corgis corren y deslumbran con sus disfraces en un desfile en Lituania

Más de 120 corgis galeses de Pembroke y Cardigan se reunieron para competir en carreras de velocidad y participar en un colorido desfile de disfraces en Lituania. La celebración anual destacó la energía, personalidad y el fuerte vínculo entre estos perros y sus dueños, en un ambiente lleno de diversión y camaradería.

