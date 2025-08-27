Cracker Barrel vuelve a su logo original tras críticas de la extrema derecha, caída en bolsa y un fallido cambio de imagen

Por Ramishah Maruf

Después de días de intensas reacciones negativas, la más reciente por parte del presidente Donald Trump, Cracker Barrel descartó su nuevo logotipo minimalista.

“Agradecemos a nuestros clientes por compartir sus opiniones y su amor por Cracker Barrel. Dijimos que los escucharíamos, y así lo hicimos. Nuestro nuevo logotipo desaparecerá y volveremos a nuestro antiguo logo”, declaró la compañía en un comunicado.

“En Cracker Barrel, siempre se ha tratado, y siempre se tratará, de servir comida deliciosa, dar una cálida bienvenida y la hospitalidad campestre de sentirse como en familia. Como la orgullosa institución estadounidense que somos, nuestros 7.000 empleados dedicados esperan darle pronto la bienvenida a nuestra mesa”.

La semana pasada, Cracker Barrel recibió una lluvia de críticas al presentar un logotipo modernizado, que eliminaba el barril homónimo y la figura del “antiguo”. Algunos seguidores fieles temían que la cadena, de 56 años de antigüedad, se alejara demasiado de sus raíces, y las acciones de la compañía se desplomaron más del 12 % días después del anuncio.

Trump felicitó a la compañía por su cambio de postura este martes.

“Todos sus seguidores lo agradecen mucho. ¡Mucha suerte en el futuro! Ganen mucho dinero y, lo más importante, ¡hagan que sus clientes vuelvan a estar contentos!”, dijo en Truth Social.

Un subsecretario de la Casa Blanca publicó en X que recibió una llamada de Cracker Barrel este martes temprano, en la que “agradecieron al presidente Trump por opinar sobre el tema”.

El lunes, la cadena de restaurantes de temática rural y un clásico de los viajes por carretera, que atraviesa dificultades, señaló que se había equivocado con el logotipo minimalista y dijo: “Podríamos haber hecho un mejor trabajo compartiendo quiénes somos y quiénes seremos siempre”.

La compañía anunció el regreso a su figura de “antiguo veterano”, un importante punto de controversia en línea. A lo largo de los años, muchos creyeron que el embajador de la compañía, el tío Herschel, era la figura que se ve apoyada en el barril en el logotipo. (La compañía se refiere a la figura como “nuestro veterano” en el logotipo creado por el diseñador de Nashville Bill Holley en una servilleta en 1977).

Horas antes de que Cracker Barrel desistiera de su logotipo minimalista, Trump publicó en Truth Social que Cracker Barrel debía volver a su logotipo anterior.

“Cracker Barrel debería volver a su antiguo logotipo, admitir un error basándose en la respuesta de los clientes (la encuesta definitiva) y gestionar la empresa mejor que nunca”, escribió Trump en una publicación de Truth Social el martes.

Después de que Cracker Barrel anunciara su cambio de logotipo inicial la semana pasada, comenzó una tormenta en las redes sociales y la debacle rápidamente se convirtió en otro tema de la guerra cultural avivado por personas influyentes de la derecha.

“¿Qué le pasa a @CrackerBarrel?”, publicó Donald Trump Jr. en X. El influencer de derecha Charlie Kirk publicó una comparación del controvertido anuncio de American Eagle de Sydney Sweeney y el logotipo original de Cracker Barrel, con el nuevo logo minimalista y una mujer que pesa más que Sweeney.

El drama supuso un revés para el plan de transformación de la cadena, calculado en US$ 700 millones. La cadena, con 56 años de antigüedad, cuenta con nuevos anuncios de televisión, un menú rediseñado y varias opciones gastronómicas nuevas con temática otoñal.

“La forma en que nos comunicamos, los productos del menú, la apariencia y el ambiente de las tiendas… todos estos factores surgieron una y otra vez en nuestra investigación como oportunidades para recuperar nuestra relevancia”, afirmó Julie Felss Masino, CEO de Cracker Barrel, en 2024.

Las acciones de Cracker Barrel subieron más de un 3 % en las operaciones posteriores al cierre del mercado el martes tras el anuncio.

“Obtendrán mil millones de dólares en publicidad gratuita si juegan bien sus cartas”, continuó Trump este martes. “Es muy difícil, pero es una gran oportunidad. Hoy tenemos una importante conferencia de prensa. Que Cracker Barrel vuelva a ser un GANADOR”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.