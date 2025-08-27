La Niña podría regresar. Esto es lo que significa para el invierno en EE.UU.

Por Maria Gilbert, CNN

A medida que el adelanto del otoño da a gran parte de Estados Unidos un descanso de un verano caluroso y húmedo, algunos meteorólogos ya están pensando en el invierno y el posible regreso de un importante actor atmosférico: La Niña.

La Niña tiene una posibilidad casi improbable de aparecer este otoño, con un 53 % de probabilidad entre septiembre y noviembre, según los últimos pronósticos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).

Tiene una probabilidad ligeramente mayor (58 %) de aparecer para finales de año. Esta estimación es lo suficientemente buena como para la NOAA haya activado una alerta por La Niña.

Una vez que llegue, es probable que permanezca durante gran parte del invierno y deje su huella en los patrones de temperatura y precipitaciones del país antes de disminuir a principios de la primavera.

A modo de repaso: La Niña es un patrón climático natural caracterizado por temperaturas del agua más frías que el promedio en el Pacífico ecuatorial, que también genera cambios en los patrones de la atmósfera superior. En conjunto, estos influyen en el clima a nivel mundial.

Los meteorólogos monitorean de cerca La Niña y su contraparte, El Niño, porque influyen en el clima de una manera bastante consistente y predecible con mucha antelación, especialmente cuando los patrones son fuertes. Ejercen su mayor influencia durante el invierno en el hemisferio norte, pero esa influencia se desvanece en otras estaciones, permitiendo que se filtren otras influencias atmosféricas.

El próximo fenómeno de La Niña parece ser más débil, lo que también podría afectar la intensidad de su influencia. Esto implica lo siguiente para el clima en los próximos meses.

Las condiciones de La Niña deberían aumentar gradualmente durante el otoño y la NOAA podría declarar la llegada oficial de La Niña hacia el final de la temporada o alrededor del comienzo del invierno.

Este fenómeno de La Niña debería aparecer a tiempo para el invierno y permanecer durante gran parte de la temporada, a diferencia del invierno pasado, cuando las condiciones de La Niña llegaron realmente tarde y no duraron mucho.

Saber que se acerca La Niña proporciona un modelo de pronóstico de cómo podría ser el invierno en términos de tendencias de temperatura y precipitaciones, pero La Niña no siempre se apega al plan, especialmente cuando se espera que sea débil, lo que significa que otros fenómenos podrían sumarse a la mezcla.

La mayor influencia de La Niña siempre reside en la corriente en chorro, o jet stream, un río de aire por el que fluyen las tormentas. Esta corriente suele desplazarse hacia el norte durante un invierno con La Niña, lo que arrastra las tormentas del sur hacia una mayor parte del norte de Estados Unidos.

El pronóstico del Centro de Predicciones Climáticas, CPC, para el invierno meteorológico (de diciembre a febrero) definitivamente tiene las huellas de La Niña: es probable que haya un invierno más seco de lo normal en muchos de los estados más al sur, y en un par de zonas del norte de EE.UU. se esperan más precipitaciones de lo normal.

Los amantes de la nieve no pueden celebrar todavía: más precipitaciones de lo normal no garantizan que caiga en forma de nieve. Las temperaturas aún deben ser lo suficientemente frías, tanto en las capas superiores como en la superficie, para que la nieve caiga y se adhiera, y este año podría no ser el caso.

Los inviernos de La Niña suelen favorecer condiciones más cálidas de lo normal en el sur, con condiciones más frías en algunos estados del noroeste y del centro norte.

Como era de esperar, se prevé que el sur sea más cálido de lo normal este invierno, al igual que el suroeste, partes de las Montañas Rocosas y casi toda la costa este. Esto demuestra que La Niña no es el único factor que influye en los pronósticos del CPC.

Los eventos débiles de La Niña suelen causar más nieve en el noreste, pero ese pronóstico de temperaturas superiores a la media podría frustrar los sueños de un invierno maravilloso. Una pequeña parte del noroeste del Pacífico es la única parte de los 48 estados contiguos que se espera que sea más fría de lo normal este invierno. Para en el resto del país, es incierto si el invierno terminará más cálido, más frío o cerca de lo normal.

El invierno pasado no fue de temperaturas récord, como el que experimentó EE.UU. en 2023, pero aun así fue mucho más cálido de lo normal. Terminó siendo más cálido que el 80 % de todos los inviernos desde finales del siglo XIX.

La idea de un invierno típico se distorsiona a medida que el mundo se calienta debido a la contaminación por combustibles fósiles: se ha convertido en la estación de mayor calentamiento en casi el 75 % de Estados Unidos. Las nevadas también están disminuyendo en todo el mundo a medida que cambia el clima.

