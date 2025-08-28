Ataque ruso con misiles y drones en Kyiv deja al menos al menos 15 muertos, incluidos cuatro niños

Por Laura Sharman, Svitlana Vlasova y Daria Tarasova-Markina, CNN

Kyiv fue objeto de un “ataque masivo” por parte de Rusia durante la noche, en el que varios drones y misiles causaron la muerte de al menos 15 personas, entre ellas cuatro niños, según las autoridades

“Lamentablemente, entre ellos hay tres niños de 2, 17 y 14 años”, confirmó el jueves Tymur Tkachenko, jefe de la Administración Militar de la ciudad de Kyiv. Al menos 10 niños también resultaron heridos, añadió.

La Fuerza Aérea de Ucrania informó que el Kremlin utilizó 629 armas de ataque aéreo contra el país durante la noche, incluidos 598 drones y 31 misiles.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que atacó “empresas del complejo militar-industrial y bases aéreas militares en Ucrania” utilizando “armas de alta precisión”.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, calificó el ataque como un “asesinato horrible y deliberado de civiles” en una publicación en X.

“Estos misiles y drones de ataque rusos son una clara respuesta a todos aquellos en el mundo que, durante semanas y meses, han estado pidiendo un alto el fuego y una diplomacia real”, dijo en una publicación anterior.

Las autoridades ucranianas dijeron que unos 500 rescatistas y 1.000 agentes de policía estaban respondiendo en múltiples lugares.

Así lo confirmó el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, quien afirmó que “la UE no se dejará intimidar”.

“Horrorizado por otra noche de mortíferos ataques con misiles rusos contra Ucrania. Mis condolencias están con las víctimas ucranianas y también con el personal de la @EUDelegationUA, cuyo edificio resultó dañado en este ataque deliberado ruso”, confirmó el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

Un edificio del British Council en Kyiv también resultó dañado por los ataques, según el primer ministro de Gran Bretaña, Keir Starmer, quien dijo que el presidente ruso, Vladimir Putin, está “matando niños y civiles y saboteando las esperanzas de paz”.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, acusó a Rusia de atacar a diplomáticos “en violación directa de la Convención de Viena” y pidió “condena mundial” en una declaración en X.

En las labores de rescate del jueves se desplegaron montañeros, adiestradores de perros, psicólogos, ingenieros y equipos de bomberos y rescate, así como equipos robóticos “para que los rescatistas puedan trabajar más rápido”, dijo el ministro del Interior, Ihor Klymenko.

Los residentes sufrieron durante la noche una alerta antiaérea que duró más de nueve horas, según Klymenko, con misiles balísticos y de crucero cayendo.

Vitaliy Protsiuk, residente de Kyiv, dijo a CNN que su esposa ha estado desaparecida desde el ataque.

La pareja se estaba preparando para ir al refugio antiaéreo de su edificio cuando hubo una “explosión”, dijo Protsiuk.

“Quedé enterrado”, continuó. “Cuando salí, todo estaba cubierto de polvo y humo. Miré hacia arriba: el techo había desaparecido y los pisos del cuarto al primero estaban completamente destruidos.

“Hasta ahora, no han encontrado a mi esposa. Su teléfono no responde. No aparece en ningún sitio. No sé… seguimos buscándola”, añadió Protsiuk.

Imágenes de agencias mostraron a los residentes acudiendo en masa a las estaciones de metro, donde muchos pasaron la noche. Se recomendó a los residentes que permanecieran en refugios durante el ataque y se anunció el despeje poco antes de las 7:00 a. m., hora local.

El gran ataque a la capital de Ucrania se produce poco más de dos semanas después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, mantuviera conversaciones cara a cara con su homólogo ruso, Vladimir Putin, buscando asegurar y poner fin a la guerra.

Pero el impulso en torno a las conversaciones de paz se ha estancado y no hay señales de que se lleve a cabo la reunión bilateral que la Casa Blanca ha impulsado entre Zelensky y Putin.

Este miércoles, Andriy Yermak, jefe de la oficina de Zelensky, y Rustem Umerov, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, se reunieron con el ministro de Defensa de Arabia Saudita para discutir el fin de la guerra.

Una delegación de Ucrania también se reunirá con funcionarios estadounidenses en Nueva York este viernes, según Zelensky.

Mientras tanto, Putin tiene previsto viajar a China la próxima semana para asistir a un gran desfile militar. Entre los invitados se encuentran el líder norcoreano Kim Jong-un, así como líderes europeos afines a Rusia, como el serbio Aleksandar Vucic y el eslovaco Robert Fico.

El ataque a Kyiv es el último de una serie de ataques en Ucrania esta semana, mientras las tropas del Kremlin intensifican su ofensiva en medio de esfuerzos diplomáticos estancados para poner fin a la guerra.

Investigadores ucranianos de código abierto confirmaron el martes que las tropas rusas habían capturado dos aldeas en la región de Dnipropetrovsk, en el sureste de Ucrania.

Las fuerzas rusas ahora ocupan las aldeas de Zaporizke y Novoheorhiivka, según DeepState, un grupo que rastrea los acontecimientos en el campo de batalla.

Las fuerzas ucranianas, superadas en número y armamento, ha tenido dificultades para defenderse de los avances rusos en gran parte del este, mientras Moscú aumenta la presión sobre Kyiv para que ceda territorio en cualquier negociación de paz.

“Rusia prefiere la balística a la mesa de negociaciones”, escribió Zelensky en su mensaje en X tras los últimos atentados nocturnos. “Prefiere seguir matando en lugar de poner fin a la guerra. Y esto significa que Rusia aún no teme las consecuencias”.

En su análisis de los últimos ataques rusos contra Kyiv, Tkachenko dijo que el Kremlin tiene una “firma” típica que implica “ataques combinados desde diferentes direcciones” y dirigidos contra “edificios residenciales comunes”.

Los misiles señuelo fueron utilizados como objetivos falsos para confundir los sistemas de defensa ucranianos, añadió el jefe militar.

Varios edificios residenciales de gran altura resultaron dañados, así como una guardería, viviendas privadas, bloques no residenciales, oficinas, infraestructura de transporte y decenas de automóviles, dijeron las autoridades.

“En total, el número de instalaciones dañadas en Kyiv volverá a alcanzar cientos, con miles de ventanas rotas, y un centro comercial en el centro de la ciudad resultó dañado”, añadió Tkachenko.

El Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania envió aviones para ayudar a extinguir los incendios en toda la ciudad, entre los barrios afectados se incluyen Darnytskyi, Desnianskyi, Dniprovskyi, Holosiivskyi, Obolonskyi, Solomianskyi y Shevchenkivskyi, que alberga varios lugares de interés cultural y religioso.

