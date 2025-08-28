El Gobierno de Trump aprueba venta de 3.350 misiles de alcance extendido a Ucrania

Por Jennifer Hansler, CNN

El Gobierno de Trump aprobó la venta de 3.350 misiles de munición de ataque de alcance extendido (ERAM) a Ucrania, proporcionando una herramienta potencialmente poderosa a Kyiv mientras sigue enfrentando un asalto implacable por parte de Rusia.

El anuncio de la venta propuesta por US$ 825 millones el jueves se produce mientras los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra aún no han dado resultado y después de una noche mortal de ataques rusos contra la capital ucraniana.

Se anunció después de que el presidente de EE.UU. Donald Trump se reuniera este mes con el presidente de Rusia Vladimir Putin y por separado con el presidente de Ucrannia Volodymyr Zelensky.

Aunque la administración de Trump ha aprobado varias ventas de equipos para mantener las armas existentes, esta parece ser la primera venta importante de armas nuevas a Ucrania anunciada por la administración.

Una fuente familiarizada dijo que si la venta se concreta como se espera, los misiles –que tienen un alcance de 241-451 kilómetros– podrían ser entregados a finales de este año.

Se desconoce si habrá restricciones en su uso.

“Ucrania utilizará fondos de Dinamarca, Países Bajos y Noruega, así como Financiamiento Militar Extranjero de Estados Unidos para esta compra”, dijo el aviso del Departamento de Estado. “El ERAM es un ejemplo de trabajo conjunto con nuestros aliados de la OTAN para desarrollar un sistema capaz y escalable que pueda entregarse rápidamente”.

“Esta venta propuesta apoyará los objetivos de política exterior y seguridad nacional de los Estados Unidos al mejorar la seguridad de un país socio que es una fuerza para la estabilidad política y el progreso económico en Europa”, afirmó.

