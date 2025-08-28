Gobierno de Trump planea limitar a 4 años el tiempo que los extranjeros pueden estudiar en EE.UU.

Por Shania Shelton, CNN

El Gobierno de Trump propuso el miércoles una nueva norma que limitaría el tiempo que los estudiantes extranjeros pueden estudiar en Estados Unidos.

La norma se centra en las visas para estudiantes extranjeros, los programas de intercambio cultural y los medios de comunicación extranjeros, y se conoce en momentos en que el Gobierno ha tomado medidas enérgicas en relación con las visas de estudiantes y continúa con la represión contra algunos estudiantes internacionales que, según afirma, han infringido la ley.

Los estudiantes extranjeros con visa F pueden permanecer actualmente en Estados Unidos durante 60 días después de finalizar sus estudios. Sin embargo, la nueva norma cambiaría el período de admisión para estudiantes extranjeros y visitantes de intercambio a un plazo fijo de “hasta la duración del programa en el que participan, sin exceder un período de 4 años”.

La norma también fija el período de admisión para medios extranjeros —que actualmente se extiende a la duración del programa o empleo— en hasta 240 días, aunque se podría extender por el mismo tiempo.

“Durante demasiado tiempo, las administraciones anteriores han permitido que estudiantes extranjeros y otros titulares de visas permanezcan en EE.UU. prácticamente indefinidamente, lo que representa riesgos para la seguridad, cuesta una cantidad incalculable de dinero a los contribuyentes y perjudica a los ciudadanos estadounidenses”, declaró un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado.

El portavoz afirmó que la norma propuesta “pondría fin a ese abuso de una vez por todas al limitar el tiempo que ciertos titulares de visas pueden permanecer en EE.UU., aliviando así la carga del Gobierno federal de supervisar adecuadamente a los estudiantes extranjeros y su historial”.

El Departamento de Estado también ha reforzado las normas y regulaciones para la verificación de visas de estudiantes en los últimos meses. Más de 6.000 visas de estudiantes han sido revocadas este año, según declaró un funcionario del Departamento de Estado la semana pasada.

Esos visados fueron revocados porque las personas se quedaron después de que sus visas expiraran o infringieron la ley, dijo el funcionario, señalando que la “gran mayoría” de esas infracciones legales se debieron a casos de agresión, conducir bajo la influencia del alcohol, robo y “apoyo al terrorismo”.

El número de visas revocadas es casi cuatro veces mayor que durante el mismo período del año pasado, según un funcionario del Departamento de Estado.

El Departamento de Estado también informó a sus embajadas y consulados en junio que debe examinar a los solicitantes de visas de estudiante para detectar “actitudes hostiles hacia nuestros ciudadanos, cultura, gobierno, instituciones o principios fundadores”.

