La Casa Blanca disputará la orden de una jueza de cerrar “Alligator Alcatraz”

Por Samantha Waldenberg, CNN

La Casa Blanca “seguirá luchando” contra la orden de una jueza de cerrar el centro de detención de inmigrantes en Florida apodado Alligator Alcatraz, incluso mientras cumplen con una orden judicial para dejar de recibir nuevos detenidos y retirar la infraestructura añadida al sitio, dijo la secretaria de prensa Karoline Leavitt.

“Vamos a cumplir con las órdenes judiciales, pero también vamos a combatirlas en cuanto al fondo legal. El DHS cumplirá, aunque no estamos de acuerdo con esta decisión, y seguiremos luchando en los tribunales”, dijo Leavitt a los periodistas durante la rueda de prensa del jueves.

La semana pasada, la jueza federal de distrito Kathleen Williams emitió una orden judicial preliminar en una demanda federal presentada por grupos ambientalistas y la Tribu indígena Miccosukee de Florida, ordenando que el centro retire la infraestructura añadida al sitio y deje de recibir detenidos.

La Tribu Miccosukee, una tribu nativa americana cuya reserva se encuentra a pocos kilómetros del centro, expresó su preocupación por el impacto que el centro tendrá en su tierra y en el área ambientalmente sensible, incluyendo las plantas y animales que habitan los Everglades.

“El proyecto causa un daño irreparable en forma de pérdida de hábitat y aumento de la mortalidad de especies en peligro de extinción en el área”, dijo Williams en la orden.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, también ha dicho que su estado tiene la intención de impugnar la orden, aunque un mensaje de un alto funcionario de Florida señaló que el centro probablemente estará vacío en cuestión de días.

“No vamos a dejarnos disuadir”, dijo DeSantis. “Tenemos toda la razón en esto”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Alaa Elassar, de CNN, contribuyó con este informe.