Naomi Osaka sobre los dichos de Ostapenko a Townsend: “Fue una de las peores cosas que se le puede decir a una tenista negra”

Después de la victoria en sets consecutivos de Taylor Townsend contra Jelena Ostapenko, el miércoles en el US Open, se escuchó a las jugadoras intercambiando palabras acaloradas al costado de la cancha. En la discusión, la letona le dijo a la estadounidense que no tenía “clase” ni “educación”.

Mientras las reacciones en torno al incidente siguen llegando, la jugadora Naomi Osaka fue consultada sobre el intercambio entre Ostapenko y Townsend y el tipo de lenguaje utilizado.

“Ha estado en la televisión cada 15 minutos,” dijo Osaka a los reporteros después de derrotar a la estadounidense Hailey Baptiste 6-3, 6-1 para avanzar a la tercera ronda.

“Creo que obviamente es una de las peores cosas que se le puede decir a una tenista negra en un deporte mayoritariamente blanco. Y conozco a Taylor y sé lo mucho que ha trabajado y lo inteligente que es; es lo más alejado de alguien sin educación o algo así”, indicó Osaka.

“Pero si realmente me preguntas sobre el historial de Ostapenko, no creo que sea la cosa más loca que ha dicho. Para ser honesta”, continuó.

“Creo que fue en un momento totalmente inoportuno y a la peor persona a la que se lo pudo haber dicho. Y no sé si conoce la historia de esto en Estados Unidos (al respecto). Pero sé que nunca más en su vida lo va a decir. Pero, sí, fue simplemente terrible. Es realmente muy malo”,

Según Ostapenko, el origen de la discusión vino de un momento de controversia que no forma parte de las leyes codificadas del tenis y que es, en cambio, un acto de deportividad o, en este caso, de falta de ella.

La letona explicó en redes sociales que su frustración se originó, en un momento a mitad del partido de segunda ronda, cuando Townsend no dijo “lo siento” tras verse favorecida por la red en un punto.

A Osaka se le preguntó si una jugadora de tenis debe disculparse en ese tipo de situación.

“Honestamente, no me importa de ninguna manera,” dijo Osaka. “Y definitivamente no me importaría hasta el punto de que me afecte tanto”.

“Creo que depende de la persona si se disculpa o no, pero si el partido está muy justo, entonces puedo entender por qué no se disculparía”.

La número 1 del mundo, Aryna Sabalenka, dijo a los reporteros el miércoles que había hablado con Ostapenko después del incidente.

“Bueno, tengo que decir que ella es agradable. Ya sabes, a veces simplemente puede perder el control”, dijo Sabalenka. “Tiene algunas cosas que enfrentar en la vida y algunas dificultades”.

“Yo solo traté de ayudarla a, no sé, tal vez, no sé, solo… a enfrentarlo de una manera más madura, pero solo trataba de ayudarla a calmarse y ser alguien con quien pudiera hablar y simplemente dejarlo ir. Creo que a veces simplemente puede perder el control sobre sus emociones, lo cual es bastante fácil”.

“Realmente espero que algún día lo pueda resolver y manejarlo mucho mejor”, añadió.

Después de perder en primera ronda de dobles el jueves, Ostapenko evitó hablar con los reporteros, y la Asociación de Tenis de Estados Unidos citó razones médicas.

