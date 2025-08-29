Ucrania hace explotar dos puentes rusos clave con las propias minas de Moscú y drones baratos

Por Svitlana Vlasova y Ivana Kottasová, CNN

Ucrania dijo que destruyó dos puentes dentro de Rusia usando un par de drones baratos contra escondites de minas y municiones ocultos allí por las fuerzas rusas.

El ejército ucraniano dijo que los dos puentes cerca de la frontera con la región de Járkiv de Ucrania estaban siendo utilizados por el ejército ruso para reabastecer a sus tropas.

Debido a su importancia estratégica, los puentes estaban minados, de modo que el ejército ruso tuviera la opción de hacerlos explotar en caso de un avance ucraniano repentino.

No es inusual que un ejército bajo ataque destruya puentes, carreteras y otra infraestructura clave en su propio territorio para evitar el avance del enemigo. Ucrania hizo esto en los primeros días de la invasión a gran escala en febrero de 2022, al destruir puentes en las carreteras que conducían a Kyiv. La medida retrasó el avance ruso y protegió la capital ucraniana.

En el caso de los dos puentes en Rusia, el ejército ucraniano se enteró de los escondites de minas y lo usó a su favor.

La 58ª Brigada Motorizada Independiente de Infantería de Ucrania, que llevó a cabo la operación, dijo a CNN que decidieron echar un vistazo más de cerca al puente después de notar una actividad inusual a su alrededor.

“Quedó claro que algo estaba sucediendo allí. No pudimos volar un dron de reconocimiento regular bajo el puente porque la señal simplemente desaparecía, así que entramos con un dron de vista en primera persona equipado con fibra óptica”, dijo un representante de la brigada a CNN.

Un video filmado por el dron lo muestra acercándose al puente y descubriendo un gran montón de minas antitanque y otras municiones. Un trozo de tela que parece haber estado cubriendo el escondite se ve tirado a un lado.

“Vimos las minas, y atacamos”, añadieron.

El video termina abruptamente cuando el dron impacta contra el escondite. Imágenes filmadas por una segunda cámara desde cierta distancia muestran una gran explosión. CNN ha geolocalizado el puente del video en la región de Bélgorod, en el sur de Rusia, cerca de la frontera con Ucrania.

“Después de eso, decidimos revisar el otro puente. Descubrimos que también estaba minado y atacamos”, dijo el representante de la brigada, agregando: “(Vimos) una oportunidad y la aprovechamos”.

La destrucción de los puentes —y la audaz manera en que Ucrania lo logró— es una rara buena noticia para Kyiv.

Ucrania enfrenta una situación difícil a lo largo de las líneas del frente, ya que las tropas rusas continúan avanzando poco a poco mientras el presidente de Rusia, Vladimir Putin, retrasa cualquier conversación de alto el fuego.

Al mismo tiempo, Moscú sigue aterrorizando a la población civil ucraniana con ataques aéreos mortales casi diarios contra ciudades de todo el país.

Rusia no hizo comentarios sobre los ataques contra los puentes.

Los drones usados en el ataque cuestan entre 25.000 y 30.000 grivnas ucranianas, o el equivalente entre US$ 600 y 725, dijo el representante de la brigada a CNN.

Eso hace que los dos ataques hayan sido extremadamente rentables. Derribar un puente desde lejos no es una tarea fácil. En circunstancias normales, requeriría municiones guiadas costosas lanzadas por un sistema sofisticado como un lanzador de misiles o un avión.

Ucrania ha dicho previamente que utilizó el Sistema de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad (HIMARS) suministrado por Occidente para volar puentes en la región rusa de Kursk. Estas son armas costosas: cuando Alemania compró tres lanzadores HIMARS para Ucrania a Estados Unidos el año pasado, pagó un total de US$ 30 millones. Cada misil cuesta decenas de miles de dólares.

Pero los ataques de esta semana no son la primera vez que Ucrania usa pequeños drones de vista en primera persona, relativamente baratos, para lograr el máximo efecto.

En junio, las fuerzas ucranianas destruyeron o dañaron decenas de aviones rusos usando pequeños drones que fueron introducidos de contrabando en las cercanías de aeródromos militares rusos en camiones.

