American Legion Northwest Regional Tournament scores for Friday and Saturday – Aug. 8 & 9
FRIDAY'S GAME
Idaho Falls Bandits 7
Gillette, Wyoming Riders 5
SATURDAY'S GAME
Idaho Falls Bandits 9
Ft. Collins, CO Summer 3
