Skip to Content
Sports

American Legion Northwest Regional Tournament scores for Friday and Saturday – Aug. 8 & 9

Pixabay
By
August 9, 2025 10:21 PM
Published 10:18 PM

FRIDAY'S GAME
Idaho Falls Bandits  7
Gillette, Wyoming Riders  5

SATURDAY'S GAME
Idaho Falls Bandits   9
Ft. Collins, CO Summer  3

Article Topic Follows: Sports
american legion baseball
sports line

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

News Team

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.

Skip to content