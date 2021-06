12 preguntas y respuestas sobre el yoga: una filosofía que es más que pararse de cabeza

CNN-Spanish

(CNN Español) — Descubrir cuál es el propósito individual, ser feliz y servir a los demás parecen tres metas universales sencillas, pero que en la práctica son difíciles de lograr, tanto que la mayoría de las personas difícilmente pueden conseguirlo en toda una vida. La práctica del yoga es uno de los caminos para lograrlo y alcanzar su fin último la iluminación, según las escrituras antiguas védicas.

Yoga significa la unión del espíritu, la mente y el cuerpo, según los textos del Bhagavad-Gita y los Yoga Sutras de Patanjali. Esta filosofía de vida enseña que, a través de la meditación, la practica física (lo que se conoce como asanas) el autoconocimiento, el servicio a los demás y la devoción a Dios, se puede conseguir esta unión que está dentro de todos los seres humanos, pero una vez que crecen empieza a diluirse, debido a las experiencias de la vida.

Las Naciones Unidas decretó el 21 de junio como el Día Internacional del Yoga, práctica que comenzó en la India hace más de 5.000 años, y que en la actualidad se realiza en todos los continentes.

El yoga está en expansión y de moda en Occidente, tanto que en 2016 sólo en Estados Unidos llegó a mover 16.000 de dólares en la industria relacionada con clases, ropas, equipos y talleres, según un estudio publicado por la revista Yoga Journal y la organización Yoga Alliance el año pasado. Asimismo, la cantidad de seguidores en el país pasó de 20,4 millones a 36,7 millones del 2012 al 2016, destacó la investigación.

La curiosidad es siempre una buena excusa para explorar lo que para muchos es un pasatiempo, un ejercicio, una forma de socializar o su estilo de vida.

¿Quiénes pueden practicar yoga?

Anjaneyasana (Crédito: Claudia Fonseca)

Todas las personas pueden hacer yoga, sin importar la edad, el género, peso, clase social o religión. Lo único que se necesita para empezar es tener la disposición y el deseo de aprender, ¡ah! y una esterilla o mat. Este es un proceso único en donde cada persona debe estar atenta a las limitaciones de su propio cuerpo sin desanimarse, además de ser paciente con las poses, ya que todo es progresivo.

¿Por qué es preciso aprender a respirar?

Pranayama (Crédito: Claudia Fonseca)

La respiración es la herramienta principal porque va a permitir que la persona guie su cuerpo a través de las poses con cada inhalación y exhalación. Cuando el practicante está enfocado en su respiración, los movimientos fluyen mejor, se previenen las lesiones y se calman los pensamientos. Este es el paso previo para la meditación, ya que la práctica física es solo una preparación para pasar horas sentados meditando.

¿Cuáles son los beneficios del yoga?

Virabhadrasana II (Crédito: Claudia Fonseca)

Son decenas de beneficios físicos y mentales que trae la practica constante. Estabiliza la presión sanguínea, incrementa la flexibilidad, el balance, la tonificación muscular, facilita la digestión, mejora la postura y disminuye los dolores de espalda, por mencionar algunos. Asimismo, mejora la calidad del sueño, aumenta la memoria, relaja, promueve la autoconfianza y la autoestima, la compasión hacia otros seres, la empatía, paciencia, y el optimismo. Ah, y aunque no es su fin último, aunque algunos lo busquen, marca los cuadritos de los abdominales.

¿Sólo las personas flexibles pueden hacer yoga?

Balasana (Crédito: Claudia Fonseca)

La flexibilidad es un resultado de la practica constante de yoga, no es una condición para hacerla. Por lo tanto, aquellos que tienen dificultad de mover sus extremidades poco a poco irán avanzando. Hay posturas básicas como Balasana, Pose del Niño, que ayudan a ir abriendo las caderas hasta algunas mucho más avanzadas como Kapotasana, Pose del Camello, en donde se necesita más flexibilidad en la columna y las caderas.

¿Cómo hacer inversiones? Paradas de mano y de cabeza

Sirsana (Crédito: Claudia Fonseca)

Se necesita de preparación física y mental para poner la cabeza a dónde van los pies y estar allí como si nada. Para algunos puede ser difícil porque se necesita flexibilidad y fortaleza en los hombros, la espalda y el abdomen, pero también es retador porque enfrenta a la persona a encarar el miedo a caer, a fracasar. Como dicen muchos profesores en clases “si se caen, levántense”. El yoga es una filosofía de vida que es inagotable e inacabable.

¿Cuántos tipos de yoga existen?

Urdva Dhanurasan (Crédito: Claudia Fonseca)

Hay varios tipos de yoga, pero según los textos antiguos como el Bhagavad-Gita y los Yoga Sutras de Patanjali destacan: Hatha Yoga, que se refiere a la purificación del cuerpo a través de los ejercicios físicos. Es la más común porque se asocia a las diversas practicas físicas. Bhakti Yoga es la que se expresa a través de la devoción y adoración a Dios. Karma Yoga se refiere al servicio incondicional a otros seres. Gñana Yoga se refiere al autoconocimiento, discernimiento y al estudio de los textos filosóficos. Raja Yoga comprende ocho preceptos de vida para lograr la autorrealización.

¿Hay que ser vegetariano o vegano?

La alimentación es una parte del estilo de vida yogui, ya que uno de los principios de esta filosofía es el de la no violencia o no hacer daño a otros seres vivientes, lo que en sánscrito se conoce como Ahimsa. Consumir productos de origen animal, de cierta manera, transgrede este pensamiento porque un ser vivo fue sometido al sufrimiento físico y murió para alimentar a una persona. Sin embargo, no es una condición, nadie debería ser rechazado en ninguna clase de yoga por ser carnívoro.

¿Cuáles son los movimientos básicos de yoga?

Para comenzar una práctica básica, además de la esterilla, ropa cómoda, estar descalzo y con disposición, se pueden hacer lo que se conoce como Saludos al Sol. Son estiramientos sencillos que compaginan la respiración con la flexión de las piernas y el balance.

¿Es el yoga recomendable para adultos mayores?

(DON EMMERT/AFP/Getty Images)

Sí, ya que les ayuda con su flexibilidad y el balance. Es ideal si son guiados por un experto y los ejercicios no son tan intensos.

¿Acepta el yoga la existencia del karma?

(Crédito: GOH CHAI HIN/AFP/Getty Images)

Sí, es una de las leyes en las que se cimienta esta filosofía: toda acción genera una reacción buena, perjudicial o neutral. Enfatizan en obrar con bondad hacia todos los seres sintientes porque se devolverá. ¿Cuándo?, nunca se sabe. Acciones que se piensan son inofensivas como criticar, mentir o burlarse de alguien también cuentan en este círculo de que todo lo que se va, regresa.

¿Sólo las personas delgadas pueden practicar yoga?

Falso, el yoga es una práctica inclusiva. Cada vez es más notorio el movimiento de instructores, como Jessamyn Stanley, que inspiran a personas con obesidad o sobrepeso a pararse en la esterilla con orgullo. Ellos muestran que ser voluptuoso no es un impedimento para hacer poses retadoras que exigen de mucha flexibilidad.

¿Se puede hacer sin instructor?

(Crédito: DON EMMERT/AFP/Getty Images)

Cuando se es principiante es recomendable hacerlo con un maestro certificado que pueda guiar a la persona, ya que está preparado para identificar las debilidades y fortalezas del estudiante para poder adecuar la práctica lo mejor posible. También existen clases en YouTube, pero es recomendable hacerlo en paralelo con un experto. Además, de la lectura que ahonda en la filosofía yogui.

Nota del editor: esta nota fue publicada originalemnte en 2017 y luego actualizada en 2019 y 2021.