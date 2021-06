Bernie Sanders se muestra abierto a la propuesta de Manchin sobre el derecho al voto

CNN-Spanish

Alexandra Ferguson

(CNN) — Este domingo, el senador Bernie Sanders se mostró abierto a la propuesta del senador de Virginia Occidental, Joe Manchin, para modificar la legislación electoral que se debate en el Congreso.

«Parece que estoy abierto a hacer todo lo posible para proteger la democracia de Estados Unidos», dijo Sanders, un independiente de Vermont que se une a los demócratas, cuando Dana Bash, de CNN, le preguntó en «State of the Union» si apoyaba la propuesta de Manchin. «Vamos a hacer lo mejor […] Me gusta lo que aprobó la Cámara [de Rep[resentantes], el HR 1».

Sanders dijo a Bash que considera el proyecto de ley de la Cámara de Representantes un «esfuerzo serio y amplio para proteger la democracia de Estados Unidos», y añadió: «Veremos cómo evoluciona aquí en el Senado».

El Senado de EE.UU. se dispone a votar sobre si se avanza en la legislación sobre el voto, la llamada «For the People Act», en su forma actual, que carece de apoyo republicano y no alcanza los 60 votos necesarios para ser aprobada.

La semana pasada, Manchin dejó abierta la opción de que podría apoyar un proyecto de ley modificado después de oponerse previamente a la legislación redactada. Se mostró abierto a respaldar varias de las disposiciones del proyecto de ley, como la declaración del día de las elecciones como día festivo, la ampliación del voto anticipado a un mínimo de 15 días consecutivos y la prohibición de la manipulación partidista.

Pero a cambio de su crucial apoyo, Manchin quiere exigir una identificación para votar que incluya una factura de servicios públicos como alternativa. Muchos progresistas consideran que este requisito es discriminatorio para las minorías raciales, pero los republicanos lo consideran esencial para evitar posibles fraudes electorales.

El esfuerzo de compromiso fue respaldado por la defensora del derecho al voto Stacey Abrams.

Manchin lleva tiempo diciendo que cree que cualquier cambio de esta magnitud debe contar también con el respaldo de los republicanos.

Para tratar de convencer a los republicanos de que respalden un esfuerzo conjunto, celebró una videoconferencia con varios senadores del Partido Republicano, aunque las perspectivas de obtener 60 votos en el Senado, que está dividido al 50%, son extremadamente difíciles.

El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, criticó el plan e indicó que los republicanos no apoyarían la propuesta.

–Daniela Diaz, Alex Rogers y Manu Raju, de CNN, contribuyeron con este reportaje.