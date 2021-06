¿Quién es Abigail Disney, la heredera de Disney?

CNN-Spanish

Nueva York (CNN Business) — A pesar de llevar el nombre de una de las marcas estadounidenses más exitosas, a Abigail Disney no le atrae esa vida corporativa.

«Soy una especie de intelectual zurda, de la ciudad de Nueva York, de Manhattan, fastidiosa», le dijo a The Cut en 2019. «Esas son las personas que odian a Disney y piensan que es lo peor en la Tierra, y ahí es donde probablemente estaría yo si no tuviera relación», añadió Disney, nieta del cofundador de la compañía, Roy Disney.

Aquí hay una instantánea de la vida y carrera de Abigail Disney, quien también ha sido cineasta, filántropa y activista.

Creciendo en Disney

Hija del fallecido ejecutivo de Disney Roy E. Disney, Abigail creció visitando Disneyland, que su abuelo Roy O. Disney fundó con su hermano menor Walt. Pero ha dicho que su relación con la empresa, y con su propia familia, cambió cuando Disney experimentó un resurgimiento.

«Cuando me fui a la universidad, Michael Eisner entró y revitalizó la empresa, y luego el precio de las acciones, que era básicamente el valor neto total de mi familia, fue diez veces, 20 veces, 50 veces mayor que cuando estaba creciendo», dijo a The Cut en marzo de 2019. «Así que, de repente, pasamos de ser personas cómodas, de clase media alta, a que de repente mi papá tenía un jet privado. Fue entonces cuando siento que mi papá realmente perdió el rumbo en la vida. Y es por eso que me siento hiperconsciente sobre lo que la riqueza afecta a las personas. Viví en una familia cuando era niña, y luego ni siquiera reconocía a la familia a medida que crecía».

Al crecer en el norte de California, dijo Disney, sus padres evitaban un estilo de vida «lujoso» y «no había aviones privados y cosas así hasta que crecí».

Abigail Disney le dijo al diario Los Angeles Times en 2015 que, mientras asistía a la escuela de posgrado en la Universidad de Columbia, los taxistas la dejaban a varias cuadras del campus por temor a que la percibieran como una malcriada.

Disney ha sido reservada sobre su herencia, aunque ha dicho que ha donado más de US$ 70 millones desde que cumplió 21 años.

Activismo

Disney ha sido abierta durante mucho tiempo en su apoyo a las causas liberales, usando con frecuencia su cuenta de Twitter para emitir denuncias contundentes contra el expresidente Donald Trump durante su administración.

«Todo lo que necesitas saber sobre Trump es que cada vez que usa una etiqueta en otra persona es porque le preocupa que se le cuelgue a él», tuiteó en 2018. «¿Mentalmente trastornado? Comprobado».

También apareció en videos del medio de noticias NowThis expresando su oposición a las exenciones de impuestos para los ricos.

«No hice nada para ganar ese dinero», dijo Disney en un video de 2017 en el que se pronunció en contra de un proyecto de ley de impuestos republicano. «Y, sin embargo, estoy a punto de recibir una gran ayuda del Congreso. Es posible que haya oído que se llama ‘reducción de impuestos’». Y sí, es una reducción de impuestos muy grande para mí, junto con otras personas y corporaciones, principalmente en el uno por ciento».

Cineasta

Abigail Disney es una cineasta galardonada, pero se mostró reacia a entrar en el negocio familiar. Ella le dijo a Los Angeles Times en 2015 que sentía «que habría un nivel horrible de expectativa» si hacía películas.

«Impulsa toda la neutralidad de las reacciones de la gente hacia ti, ¿y por qué no? No los culpo. Pero aún así me sentía expuesta públicamente a la idea de fallar allí mismo, frente a todos».

Comenzó su propia compañía de producción y se desempeñó como productora en varios documentales. En 2015, hizo su debut como directora con «The Armor of Light», un documental sobre una activista antiabortista y ministra evangélica que finalmente emergió como activista por el control de armas. La película ganó un Emmy al mejor documental sobre temas sociales.

«Me preguntaba dónde estaba el discurso serio», le dijo a The New York Times sobre por qué quería abordar el tema del control de armas. «Las dos partes simplemente parecen hablar entre sí. ¿Dónde estaba la discusión racional sobre cómo influyen la moral y los valores?».