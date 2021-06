Investigan a Amazon y Google por no eliminar las reseñas falsas

CNN-Spanish

josemartinezgomez

(CNN Business) — Los reguladores británicos están investigando si Amazon y Google han violado la ley de protección al consumidor al no hacer lo suficiente para proteger a los compradores de reseñas de productos falsas.

Este es la más reciente de una serie de investigaciones que se acumulan contra los gigantes tecnológicos de todo el mundo, mientras los funcionarios y los legisladores analizan las denuncias de comportamiento anticompetitivo. Las investigaciones podrían resultar en fuertes multas y aumentar la presión sobre empresas como Facebook y Apple para cambiar la forma en que hacen negocios.

La Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido dijo el viernes que su investigación formal, que se basa en una investigación preliminar lanzada en mayo pasado, podría obligar a Amazon y Google a cambiar la forma en que manejan las reseñas falsas o resultarán en acciones judiciales.

«Nuestra preocupación es que millones de compradores en línea puedan ser engañados al leer reseñas falsas y luego gastar su dinero con base a esas recomendaciones», dijo la directora ejecutiva de CMA, Andrea Coscelli, en un comunicado.

«Del mismo modo, simplemente no es justo si algunas empresas pueden falsificar reseñas de cinco estrellas para dar a sus productos o servicios la mayor prominencia, mientras que las empresas que respetan la ley salen perdiendo», agregó Coscelli.

Una investigación realizada a principios de este año por el grupo de consumidores del Reino Unido Which? descubrió una industria de negocios próspera que ganaban dinero manipulando reseñas en Amazon. Una empresa tenía 62.000 reseñas en todo el mundo, incluidas 20.000 con sede en el Reino Unido, y vendía opiniones individuales por 13 libras (US$ 18) o en paquetes a granel a partir de 620 libras (US$ 863) por 50 reseñas.

Amazon y Google dijeron que cooperarían con la investigación de CMA

Un portavoz de Amazon dijo que la compañía dedica «importantes recursos para evitar que aparezcan reseñas falsas o incentivadas en nuestra tienda». La compañía dice que el año pasado evitó que 200 millones de presuntas reseñas falsas fueran vistas por clientes de todo el mundo. Tan solo a principios de este mes, presentó una demanda contra los propietarios de dos sitios web mencionados en la investigación de Which?

«Nuestras estrictas políticas establecen claramente que las revisiones deben basarse en experiencias reales, y cuando encontramos infracciones de políticas, tomamos medidas, desde eliminar contenido abusivo hasta deshabilitar cuentas de usuario», dijo un portavoz de Google.

Otras investigaciones sobre los gigantes tecnológicos

Los reguladores europeos están aumentando la presión sobre los titanes de Silicon Valley, anunciando varias investigaciones diferentes sobre sus prácticas comerciales este mes.

El martes, la Unión Europea lanzó una investigación antimonopolio sobre el vasto negocio publicitario de Google pocas semanas después de que revelara una investigación similar sobre si el uso de datos por parte de Facebook le da una ventaja injusta en la publicidad en línea.

La CMA ha lanzado una investigación separada sobre Facebook que analiza el mismo problema y la semana pasada dijo que está investigando el dominio de Apple y Google en los sistemas operativos móviles, tiendas de aplicaciones y navegadores web.

También esta semana, un comité de la Cámara de Representantes impulsó proyectos de ley de gran alcance destinados a controlar firmas como Google y Facebook.

