Sismo de magnitud 7,0 sacude México

Ciudad de México (CNN) — Un fuerte sismo sacudió el suroeste de México el martes por la noche y dejó al menos a una persona muerta y afectaciones en la capital del país.

El Servicio Geológico de Estados Unidos ubicó el sismo de magnitud 7,0 4 kilómetros al este-noreste de Los Órganos de San Agustín, a unos 12 kilómetros de la localidad turística de Acapulco, en la costa del Pacífico. Tuvo una profundidad inicial de 12,6 kilómetros. Se registraron al menos 92 réplicas, incluida una de magnitud 5,.2, informó la Secretaría de Protección Civil del Estado de México.

En la Ciudad de México, se escucharon alarmas poco antes de que el suelo comenzara a temblar. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica emitió inicialmente una advertencia de tsunami, pero luego fue cancelada.

La única muerte reportada hasta el momento fue un hombre de 19 años identificado por las autoridades como Eliodoro Hurtado, quien falleció en el estado mexicano de Guerrero.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que no hubo informes iniciales de daños importantes en la capital, que se encuentra a unos 370 kilómetros del epicentro. En una publicación en redes sociales, Sheinbaum dijo que muchas personas habían perdido la electricidad y las autoridades estaban trabajando para restaurar la energía. El servicio de metro de la ciudad dijo en un comunicado que los servicios de trenes se reanudaron luego de una revisión de seguridad.

1 de 13 | El sismo de 7,0 sacudió México el martes por la noche. (Foto de RODRIGO ARANGUA / AFP a través de Getty Images) 2 de 13 | La gente permanece afuera de sus casas luego de un sismo en la Ciudad de México el 7 de septiembre de 2021. (Foto de RODRIGO ARANGUA / AFP a través de Getty Images) 3 de 13 | Personas en la Ciudad de México salieron sin zapatos a las calles tras el sismo. (Foto de RODRIGO ARANGUA / AFP a través de Getty Images) 4 de 13 | Hasta el momento se reportan fallas en las comunicaciones telefónicas, así como algunas zonas sin energía eléctrica en la Ciudad de México. (Foto de RODRIGO ARANGUA / AFP a través de Getty Images) 5 de 13 | Sin embargo, el foco sísmico estuvo localizado a 12,6 kilómetros de profundidad y el epicentro se ubicó a 4,2 kilómetros al oeste-suroeste de Los Órganos de San Agustín, cerca a Acapulco, en el estado de Guerrero, de acuerdo al USGS. (Crédito: FRANCISCO ROBLES/AFP via Getty Images) 6 de 13 | Vista de autos dañados afuera de un hotel luego de un sismo cerca de Acapulco, en el estado de Guerrero. (Foto de FRANCISCO ROBLES / AFP a través de Getty Images) 7 de 13 | Por el momento se reportan fallas en las comunicaciones telefónicas, así como algunas zonas sin energía eléctrica en la Ciudad de México.(Foto de FRANCISCO ROBLES / AFP) (Foto de FRANCISCO ROBLES / AFP a través de Getty Images) 8 de 13 | Los turistas permanecen fuera de un hotel después del sismo en Acapulco el 7 de septiembre de 2021 (Foto de FRANCISCO ROBLES / AFP a través de Getty Images). 9 de 13 | Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo en una intervención que hasta el momento no hay daños mayores en el estado de Guerrero, lugar del sismo. (Crédito: FRANCISCO ROBLES/AFP via Getty Images) 10 de 13 | En la Ciudad de México una familia sale de su vivienda debido al sismo que activo las alarmas en la capital. (Crédito: EFE/ Mario Guzmán) 11 de 13 | Al momento no se reportan víctimas o daños materiales. (Crédito: EFE/ Mario Guzmán) 12 de 13 | El sistema de alerta de tsunamis de EE.UU. informó que existe una amenaza de tsunami después del sismo, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés). (Crédito: EFE/ Mario Guzmán) 13 de 13 | Por su parte, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó en Twitter que hasta el momento no se reportan daños graves. (Crédito: EFE/ Mario Guzmán)

Alrededor de 1,6 millones de clientes estaban sin electricidad en la Ciudad de México y en los estados de México, Guerrero, Morelos y Oaxaca, dijo la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en un comunicado. La compañía estatal dijo que estaba trabajando para restaurar la energía en las regiones afectadas.

Los sismos no son poco frecuentes en México debido a su ubicación en el borde de la placa tectónica de América del Norte. Dos grandes terremotos sacudieron el país en septiembre de 2017, y el 19 de septiembre de 1985, un temblor de magnitud 8,0 mató a unas 9.500 personas en la Ciudad de México y sus alrededores. Ese terremoto dejó una gran cicatriz en la ciudad, lo que resultó en cambios en los códigos de construcción y una mayor protección contra los terremotos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no hubo “daños significativos” en el estado de Guerrero, donde se ubica el epicentro del sismo del martes.

Si bien aún no se han reportado daños graves desde el epicentro, López Obrador dijo que las autoridades sí recibieron informes de caída de rocas.

Karol Suarez y Sharif Paget de CNN contribuyeron a este informe

