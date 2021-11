Biden dice que las familias separadas en la frontera bajo la política de Trump no recibirán US$ 450.000

Alejandra Ramos Barreda

(CNN) — El presidente Joe Biden dijo el miércoles que las familias separadas en la frontera bajo la llamada política de tolerancia cero del gobierno Trump no recibirán pagos de US$ 450.000, pero no dio detalles sobre posibles acuerdos monetarios para ellos.

A Biden, luego de los comentarios sobre la autorización de la vacuna contra el covid-19 para niños de 5 a 11 años, se le preguntó si pagos de ese tamaño podrían incentivar a las personas a intentar ingresar al país ilegalmente. El presidente respondió llamando al informe “basura”.

“No es cierto”, dijo.

En 2018, el gobienrno de Donald Trump anunció su política de “tolerancia cero”, en la que el Departamento de Justicia inició procesamientos penales de todos los adultos que cruzaban ilegalmente la frontera, y terminó tras una oposición generalizada. La política resultó en la separación de miles de familias, incluidas aquellas con bebés, algunos de solo unos pocos meses, porque los niños no pueden permanecer en la cárcel federal con sus padres.

Una fuente familiarizada con el asunto le dijo a CNN la semana pasada que las familias migrantes que fueron separadas por la fuerza en la frontera entre Estados Unidos y México bajo la política podrían recibir cientos de miles de dólares en compensación como parte de las negociaciones de un acuerdo entre el Departamento de Justicia y los abogados de las familias.

Más de 3.000 niños fueron separados de sus familias en la frontera entre Estados Unidos y México bajo el mandato del expresidente Donald Trump. No está claro cuántas personas serían elegibles para recibir pagos.

Las negociaciones están en curso y se desconoce cuál será la cifra final, dijo a CNN la fuente familiarizada con el asunto en ese momento, y señaló que se han discutido diferentes números en varias ocasiones. La compensación financiera probablemente variaría y no todos obtendrían la cantidad máxima acordada.

The Wall Street Journal reportó por primera vez que el gobierno federal consideraba realizar pagos de US$ 450.000 por individuo afectado por la política de tolerancia cero. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles presentó una demanda colectiva en 2019 en busca de daños y perjuicios por el costo que las separaciones cobraron a las familias, y los abogados que representan a las familias han presentado reclamos por separado.

En un comunicado el miércoles, el director ejecutivo de la ACLU, Anthony Romero, dijo que Biden debe corregir los errores de la administración de Donald Trump.

“Es posible que el presidente Biden no haya sido informado completamente sobre las acciones de su propio Departamento de Justicia, ya que deliberó cuidadosamente y consideró los crímenes cometidos contra miles de familias separadas de sus hijos como una política gubernamental intencional”, dijo Romero. “Pero si cumple lo que dijo, el presidente está abandonando una promesa de campaña central de hacer justicia a las miles de familias separadas. Le recordamos respetuosamente al presidente Biden que calificó estas acciones de ‘criminales’ en un debate con el entonces presidente Trump, e hizo campaña para remediar y rectificar la ilegalidad de la administración Trump”.

Grupos externos y un organismo de control del gobierno han descubierto a lo largo de los años que los niños separados de sus familias bajo la política experimentaron traumas. Un reporte del inspector general de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) de 2019 incluyó relatos del personal de la instalación que detallan el llanto inconsolable de los niños cuando fueron separados, la confusión de los niños y la creencia de que sus padres los habían abandonado.

Priscilla Álvarez de CNN contribuyó a este reporte.

