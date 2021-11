Sarah Jessica Parker no está aquí para aguantar tu discriminación “misógina” por su envejecimiento

Ángela Reyes

(CNN) — Sarah Jessica Parker está respondiendo a las críticas sobre su aspecto físico a medida que envejece.

Parker dice que ella y sus excoprotagonistas de “Sex and the City” han recibido algunos comentarios negativos sobre cómo ha cambiado su aspecto físico a medida que envejecen. El elenco actualmente está en la producción del spinoff “And Just Like That…”.

“Hay tanto parloteo misógino en respuesta a nosotras que nunca. Ocurriría. Sobre. Un. hombre”, dijo Sarah Jessica Parker a Vogue. “‘Canas, canas, canas. ¿Tiene canas?”.

En julio, Sarah Jessica Parker mostró sus raíces naturales grises durante una salida a comer con unos amigos. Se refirió al frenesí que siguió, diciendo: “Estoy sentada con Andy Cohen, y tiene una cabeza llena de canas, y es exquisito. ¿Por qué está bien para él? ¡No sé qué decirles!”.

Parker añade que el escrutinio ha empeorado debido a las redes sociales.

“Casi se siente como la gente no quiere que estemos perfectamente bien con el lugar en el que estamos, como si casi disfrutaran de que nos duela lo que somos hoy, si elegimos envejecer de forma natural y no tener un aspecto perfecto, o si haces algo si eso te hace sentir mejor”, dijo.

“Yo sé cómo me veo. No tengo elección”, añadió. “¿Qué voy a hacer al respecto? ¿Dejar de envejecer? ¿Desaparecer?”.

