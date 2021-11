El jefe de policía de Houston habló con Travis Scott sobre la seguridad antes de que una avalancha humana dejara a 8 personas muertas en el Festival Astroworld

Mariana Toro

(CNN) — Antes de que el rapero Travis Scott subiera al escenario el viernes por la noche en su Festival Astroworld con entradas agotadas, el jefe de policía de Houston tuvo una reunión “breve y respetuosa” con él para discutir preocupaciones de seguridad.

“Me reuní con Travis Scott y su jefe de seguridad por unos momentos el viernes pasado antes del evento principal”, dijo el jefe Troy Finner en una declaración escrita publicada el lunes.

“Expresé mis preocupaciones con respecto a la seguridad pública y que en mis 31 años de experiencia en orden público, nunca había visto un momento con más desafíos que enfrentan los ciudadanos”, incluida una pandemia y tensión social en todo el país, dijo Finner.

“Le pedí a Travis Scott y su equipo que trabajaran con el departamento de policía en todos los eventos durante el fin de semana y que tuvieran en cuenta los mensajes de las redes sociales de su equipo en cualquier evento no programado”.

La declaración del jefe no mencionó ninguna respuesta. La reunión fue informada por primera vez por The New York Times. CNN se ha comunicado con los representantes de Scott para obtener comentarios.

Travis Scott anuncia que cubrirá los costos de funerales de las víctimas de la tragedia de Astroworld

El concierto se convirtió en una catástrofe después de que una avalancha humana entre los 50.000 fans terminó con ocho personas muertas.

Ya se ha presentado una demanda civil contra Scott, quien organizó el festival, junto con el promotor Scoremore y la compañía de entretenimiento Live Nation.

Y las autoridades están investigando si se presentarán cargos penales.

Esa investigación “probablemente llevará semanas, si no más”, dijo el alcalde Sylvester Turner.

Dijo que “se verá desde muchos ángulos diferentes… como debe ser”.

El jefe de bomberos de Houston, Samuel Peña, le dijo a Jake Tapper de CNN que los organizadores habían contratado a una empresa privada para que proporcionara el componente de servicios médicos, pero que el departamento de bomberos había colocado unidades previamente en función de su experiencia con otros eventos importantes, incluido el Festival Astroworld 2019, en el que tres personas fueron pisoteadas y hospitalizadas.

Las unidades de bomberos respondieron, dijo, tan pronto como las comunicaciones del personal del evento indicaron que estaban abrumados.

“Esto no fue un concierto, fue una lucha por sobrevivir”: fans de Travis Scott describen escenas de caos y tragedia en el Astroworld Festival

Lo que podría incluir la investigación criminal

El estándar de responsabilidad penal probablemente será más alto que el estándar de responsabilidad civil, dijo la analista legal de CNN Jennifer Rodgers.

No está claro cuánto podría influir en la investigación criminal la reunión del jefe de policía con Scott sobre cuestiones de seguridad, dijo Rodgers.

“Una de las claves es si lo que sucedió era razonablemente previsible”, dijo. “Si te informan sobre un riesgo con anticipación, eso lo hace mucho más previsible”.

Sin embargo, “probablemente no sea trabajo (de Scott) vigilar ese tipo de cosas”, dijo Rodgers. “Si veía algo que estaba sucediendo, tenía el deber de detener el espectáculo”.

Scott detuvo el espectáculo al menos tres veces para pedir ayuda para los asistentes al concierto, le dijeron a CNN los miembros de la audiencia Nick Johnson y Angel Rodríguez.

Determinar lo que Scott sabía sobre la situación en la multitud, y si actuó de manera apropiada, serán partes importantes de la investigación, dijo Rodgers.

FOTOS | Las víctimas de la tragedia de Astroworld

Cómo puede asfixiarse la gente en multitudes al aire libre

Testigos describieron escenas desgarradoras de personas aplastadas o pisoteadas mientras la música ahogaba los pedidos de ayuda.

No se han revelado las causas de muerte de las ocho personas que murieron.

Pero la doctora Esther Choo, médica de emergencias, dijo que es posible que las personas se asfixien incluso en un evento al aire libre.

“A medida que las multitudes se apiñan cada vez más juntas, no se necesita mucho para que lo que está sucediendo en un lugar se propague entre la multitud”, dijo Choo.

Y a medida que más personas quedan abarrotadas, “las fuerzas de compresión en realidad les impiden respirar”.

“Realmente no importa si estás adentro o afuera. Lo que importa es que los cuerpos se pueden abarrotar muy rápidamente”, dijo Choo. “Si la pared torácica no tiene espacio para expandirse, no puede ingresar el aire”.

Hasta el lunes por la mañana, seis personas permanecían hospitalizadas, incluidas cinco en cuidados intensivos, dijo Peña a CNN.

“La multitud, por la razón que sea, comenzó a empujar y precipitarse hacia el frente del escenario, lo que hizo que la gente en el frente quedara comprimida”, dijo el jefe de bomberos. “No pudieron escapar de esa situación”.

El festival de este año tuvo un aumento sustancial en la seguridad, dijo el alcalde, incluidos más de 500 agentes de policía de Houston y más de 700 miembros del personal de seguridad privada.

Tragedia en el festival Astroworld: minuto a minuto

Un plan de operaciones detallado para el festival de música no incluía una contingencia específica para un incidente de avalancha humana.

En un documento de 56 páginas obtenido por CNN, los organizadores del concierto abordaron preocupaciones generales sobre el evento. Entre los escenarios abordados en el plan se encuentran incidentes que involucran a un tirador activo, clima extremo y un posible motín o disturbios civiles.

El personal de Live Nation se reunió con las autoridades y dijo en un comunicado que les habían proporcionado un video de circuito cerrado, y agregó que todo el trabajo de carga en el sitio se ha detenido para permitir que los investigadores “caminen y documenten los terrenos”, y que se otorgarán reembolsos a todos aquellos que compraron boletos.

La compañía de entretenimiento dijo que el personal está “trabajando para apoyar a los asistentes, las familias de las víctimas y el personal” al brindarles asesoramiento sobre salud mental y ayudar con los costos del hospital.

Travis Scott ofrece apoyo y dinero por la tragedia en festival Astroworld 1:49

Demandas presentadas contra organizadores y promotores

Un asistente al concierto ha presentado una demanda contra Scott, Live Nation y el promotor de conciertos Scoremore, buscando más de US$ 1 millón por lesiones sufridas en el espectáculo.

Manuel Souza “sufrió graves lesiones corporales cuando la multitud descontrolada en el concierto lo tiró al suelo y lo pisoteó”, dice la demanda, que CNN obtuvo del bufete de abogados de Souza, Kherkher García.

“Los acusados no planificaron ni llevaron a cabo adecuadamente el concierto de manera segura. En cambio, ignoraron conscientemente los riesgos extremos de daño a los asistentes al concierto y, en algunos casos, alentaron y fomentaron activamente comportamientos peligrosos”, dice la demanda.

Se han presentado al menos otras 17 demandas, según documentos judiciales obtenidos por CNN.

Presentan demanda contra Travis Scott, Live Nation y otros luego de la tragedia del Astroworld Festival

Una alega que cuando la multitud subió al escenario, muchas personas pidieron ayuda a los guardias de seguridad contratados por Live Nation, pero fueron ignoradas.

En un video publicado en Instagram el sábado por la noche, Scott dijo: “Honestamente, estoy devastado”.

“De hecho, estamos trabajando en este momento para identificar a las familias y poder ayudarlas en este momento difícil”, dijo el rapero.

Live Nation fue nombrado acusado en todas las demandas menos una, mientras que Scott fue nombrado en la mayoría. Otras personas y organizaciones involucradas en el concierto, incluido NRG Stadium y el rapero Drake, fueron nombradas en al menos una de las demandas.

La única demanda en la que se nombra a Drake lo acusa de ayudar a incitar a la multitud como el “invitado sorpresa” junto a Scott, y que ambos permanecieron en el escenario mientras “la multitud se descontrolaba”, dice la demanda. CNN se ha puesto en contacto con los representantes de Drake para obtener comentarios.

CNN también se ha comunicado con Scott, Live Nation y otros nombrados en las demandas, pero no ha recibido respuesta.

Los funcionarios del estadio NRG le dijeron a CNN en un comunicado que no pueden hacer comentarios en este momento.

Scott pagará los funerales y la terapia de apoyo

El lunes, el representante de Scott anunció que el rapero cubrirá todos los costos del funeral de quienes murieron en el festival.

“Además, Travis se ha asociado con BetterHelp para brindar terapia en línea personalizada y gratuita, y está trabajando en estrecha colaboración con NAMI, MHA National y MHA of Greater Houston (Mental Health America) para dirigir a todos los necesitados servicios de salud”, dijo el representante en un comunicado.

“Travis mantiene conversaciones activas con la ciudad de Houston, las fuerzas del orden y los socorristas locales para conectarse de manera respetuosa y apropiada con las personas y las familias de los involucrados”.

Se encuentran disponibles sesiones individuales gratuitas con un terapeuta autorizado para quienes se inscriban mediante el enlace: www.betterhelp.com/cactusjackfoundation, según el comunicado.

Esto fue lo que dijo Travis Scott sobre la tragedia del festival Astroworld

Las 8 víctimas han sido identificadas

Los asistentes al concierto Isaac Hernández y Matthias Coronel ven a Jesús Martínez firmar una pizarra conmemorativa el domingo en NRG Park en Houston.

Entre quienes murieron en el festival se encuentran dos estudiantes de secundaria y un hombre que trató de salvar a su prometida.

Las ocho personas fueron identificadas como John Hilgert, de 14 años; Brianna Rodríguez, de 16 años; Jacob Jurinek, de 20 años; Axel Acosta Ávila, de 21 años; Franco Patiño, de 21 años; Madison Dubiski, de 23 años; Rodolfo Peña, de 23 años; y Danish Baig, de 27 años.

El rapero Roddy Ricch, uno de los artistas del festival, anunció que donará su parte de las ganancias del concierto a las familias de las víctimas.

“Por favor, que las familias de aquellos que perdimos ayer se comuniquen con @shawnholiday. Yo donaré mi compensación neta a las familias de este incidente”, publicó Ricch en Instagram, compartiendo el hashtag “Pray4Houston”.

Live Nation, la promotora de Astroworld, tiene un historial de violaciones de seguridad

Los organizadores del Astroworld Festival cancelaron el espectáculo del sábado después de la tragedia y dijeron en un comunicado: “Nuestros corazones están con la familia del Astroworld Festival esta noche, especialmente aquellos que perdimos y sus seres queridos. Estamos enfocados en apoyar a los funcionarios locales como podamos”.

Joe Sutton, Kay Jones, Jennifer Henderson, Keith Allen, Melissa Alonso, Gregory Lemos, Amanda Jackson, Chloe Melas, Claudia Dominguez y Vanessa Price de CNN contribuyeron a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.