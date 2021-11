Lindsay Lohan anuncia que está comprometida

Luis Ernesto Quintana Barney

(CNN) — La actriz Lindsay Lohan anunció que está comprometida con Bader Shammas en una serie de tiernas fotos de Instagram el domingo por la mañana.

“Mi amor. Mi vida. Mi familia. Mi futuro”, escribió Lohan en su cuenta verificada de Instagram, etiquetando a Shammas y agregando un emoji de anillo de diamantes.

Lindsay Lohan se adueña de la playa en un reality show de MTV

La publicación presenta cuatro fotos de baja resolución que muestran a los dos en un abrazo feliz, incluida una mirada al brillante anillo de compromiso de Lohan.

La actriz, de 35 años, es mejor conocida por sus actuaciones estelares en “The Parent Trap”, en la que interpretó a gemelas, y la comedia para adolescentes “Mean Girls”.

Una vez que fue parte de los medios sensacionalistas, tuvo varias luchas legales y personales prominentes hace aproximadamente una década, pero ha tenido un perfil público más bajo en los últimos años.

En su cuenta de Instagram cuenta con más de 9,7 millones de seguidores, mientras que Shammas tiene un perfil privado con poco menos de 600 seguidores.

