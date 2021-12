20 datos asombrosos sobre el superjumbo A380, el avión de pasajeros más grande jamás producido

Sol Amaya

(CNN) — Amado por los pasajeros por su amplitud y comodidad, pero no del agrado de las aerolíneas debido a sus costos de funcionamiento, el Airbus A380 ya ha entrado en sus años de caída, a pesar de que debutó comercialmente hace apenas 14 años.

Su capítulo final se enfocó más claramente esta semana, cuando Airbus entregó el último A380 jamás fabricado a sus nuevos propietarios, Emirates, poniendo fin a 18 años de producción del avión.

El superjumbo fue concebido en un momento en que los aviones más grandes que transportaban a cientos de pasajeros entre centros eran una propuesta atractiva, pero cuando comenzó a volar, un modelo de negocio diferente (aviones más pequeños que conectan aeropuertos más pequeños) se había apoderado de la industria de la aviación.

Sin embargo, el avión de pasajeros más grande jamás producido acumuló seguidores y, aunque una parte significativa de la flota no sobrevivirá a la pandemia, la noticia de que el avión regresará al aire electrizó a quienes lo buscan específicamente al hacer reservas de vuelo.

Ahora, varias aerolíneas, incluidas Emirates, British Airways y Singapur, están ofreciendo vuelos de larga distancia en el superjumbo nuevamente.

Ya sea que planees tomar un vuelo en un A380 mientras aún tienes la oportunidad o no, aquí está nuestra selección de los 20 datos más interesantes sobre este avión único.

1. Más grande que nunca

Como el único avión de pasajeros de dos pisos de longitud completa jamás construido, el A380 es tan grande que, en teoría, podría transportar un máximo de 853 pasajeros si todos los asientos fueran de clase económica. Sin embargo, ninguna aerolínea ha equipado un A380 como ese: la capacidad más alta registrada es de 615 personas en una configuración de dos clases (económica + ejecutiva).

2. Cables por kilómetros

Cada A380 contiene más de 482 kilómetros de cables eléctricos y cableado, y su instalación resultó tan desafiante que algunos de los retrasos iniciales en la producción del avión se atribuyeron específicamente al cableado. En 2009, Airbus agilizó las operaciones al acelerar la instalación de los soportes que sostienen el cableado: hay hasta 80.000 en cada avión.

3. Aire turbulento

El tamaño y el peso del superjumbo pueden causar problemas a los aviones más pequeños que lo siguen de cerca, un fenómeno conocido como “estela turbulenta”. En 2017, un pequeño jet privado voló en el aire cuando se cruzó con un A380. Las directrices recientes sugieren que las aeronaves ligeras deben esperar cuatro minutos antes de despegar o aterrizar en la misma pista que acaba de utilizar un A380.

4. Un trabajo de pintura serio

Se necesitan 950 galones de pintura para cubrir toda la superficie de 3.530 metros cuadrados de un A380. Una capa regular de pintura agrega 635 kilos de peso al avión. El proceso suele tardar unas dos semanas.

5. No es necesario llevar equipaje ligero

La bodega de carga de un A380 puede transportar hasta 3.000 maletas, y dos cinturones de carga, uno en la parte delantera y otro en la parte trasera, se pueden usar simultáneamente para acelerar el proceso.

6. Un verdadero globalista

Cada A380 está compuesto por 4 millones de componentes individuales, producidos por 1.500 empresas de 30 países diferentes. Todos solían converger por carretera, aire y mar a Toulouse, en el sur de Francia, donde se ensambló el último avión.

7. Posibilidad de ducharse

Una barra completamente equipada con encimeras de ónix en la cubierta superior es algo relativamente común en el A380. Menos lo son las duchas completamente funcionales instaladas en las suites de primera clase en los A380 de Emirates y Ethiad, o la cama doble de tamaño completo que Singapur introdujo en sus suites dobles.

8. Más espacio que una cancha de baloncesto

Con su doble piso de longitud completa, el A380 ofrece casi 557 metros cuadrados de espacio útil, aproximadamente un 40% más que el segundo avión de pasajeros más grande, el Boeing 747-8.

9. Amado por Emirates

Con mucho, el mayor operador del A380 es Emirates, con sede en Dubai, con 123 pedidos, seguido de Singapore Airlines con 24. En total, 14 aerolíneas han pedido y volado el A380. Cuando Emirates canceló un pedido de 39 A380 a principios de 2019, Airbus decidió cesar la producción del avión por completo a finales de 2021.

10. Puedes tener una pieza de uno

Si bien acaba de recibir el último A380 fabricado, Emirates ya retiró el primero que adquirió hace 14 años y lo entregó para ser reciclado y convertido en muebles. Entre los artículos enumerados para preordenar en el Dubai Airshow en noviembre se encontraban mesas de café hechas con ruedas, relojes hechos con paneles de combustible en las alas y toda la cola del avión, de 24 metros de altura. También estaba en juego la elegante barra de la cubierta superior del avión.

11. El compartimento secreto

Con una tripulación de cabina de tres y hasta 21 asistentes de vuelo, el A380 tiene la tripulación más grande de cualquier avión de pasajeros. El área de la cocina tiene suficiente espacio para que cinco personas trabajen simultáneamente, y los miembros de la tripulación pueden descansar en un área “secreta” que se encuentra en la tercera cubierta (la de carga en la parte inferior), con literas y un baño privado.

12. No para todos

El A380, por su tamaño, no se puede operar en todos los aeropuertos y muchos tuvieron que realizar modificaciones para poder manejar el superjumbo. En Munich, fue necesario construir puertas de hangar especiales para acomodar la cola del avión. Airbus dice que 140 aeropuertos en todo el mundo son compatibles con el avión y más de 400 pueden aceptarlo en caso de un aterrizaje de emergencia.

13. El vuelo más largo

Emirates opera el vuelo de pasajeros programado más largo del A380: Dubai a Auckland, 12.874 km y más de 17 horas en el aire. En 2019, Qantas voló uno de sus A380 de regreso a la base en Sydney desde Dresden, Alemania, después de la remodelación. El avión estaba vacío y voló durante más de 18 horas y aproximadamente 16.093 km.

14. El vuelo más corto

Singapore Airlines anunció que ofrecerá el nuevo vuelo A380 más corto del mundo: un salto rápido de solo 289 km s entre el aeropuerto de Changi en Singapur y Kuala Lumpur en Malasia. Anteriormente, Emirates tenía este récord con un vuelo de Dubai a Muscat, Omán, que registró alrededor de 337 km.

15. La versión de carga que nunca fue

Cuando Airbus lanzó el A380 en diciembre de 2000, ofreció una versión de carga llamada A380F, diseñada para competir con los modelos equivalentes de carga exclusiva del Boeing 747. UPS y FedEx inicialmente hicieron pedidos para el avión, pero después de que se retrasó su lanzamiento, los cancelaron, lo que provocó la cancelación del propio programa A380F.

16. Alas de flappy

Durante el despegue, las alas del A380 se agitan tanto que se flexionan hacia arriba hasta 3 metros. Eso es mucho, pero no tanto como los aviones con una mayor cantidad de materiales compuestos, como el Boeing 787, cuyas alas pueden batir hasta 7 metros.

17. Depreciación enorme

El precio de lista de un Airbus A380 era de unos US$ 450 millones, sin tener en cuenta los descuentos, que son habituales. Sin embargo, el valor actual de la flota se ha desplomado: una estimación dice que un modelo de 2005 ahora vale solo US$ 77 millones, y un A380 como nuevo construido en 2019 solo US$ 276 millones.

18. Dos por ala

Los cuatro motores del avión son uno de sus factores más distintivos y un inconveniente, ya que requieren más combustible que los aviones bimotores. Están fabricados por Rolls-Royce en el Reino Unido o Engine Alliance en Estados Unidos, y pueden elevar el peso máximo de despegue del avión de 650 toneladas a la altitud de crucero en 15 minutos.

19. No hay compradores estadounidenses

Una de las principales razones por las que el A380 nunca fue un éxito comercial es el hecho de que ni una sola aerolínea estadounidense compró el avión. Las principales aerolíneas europeas como Air France, British Airways y Lufthansa lo hicieron, pero en pequeñas cantidades. En el momento en que el A380 estuvo disponible, los transportistas estadounidenses ya se habían alejado de los aviones jumbo y optaron por aviones bimotores más eficientes en combustible, como el Boeing 787 y el Airbus A350.

20. Un regreso parcial

La pandemia afectó duramente a la industria de la aviación y al A380 con más fuerza. Lufthansa y Air France nunca volvieron a poner en servicio sus A380 después de que quedaron en tierra, y en su lugar decidieron retirar todas sus flotas, mientras que Qatar envió la mitad de su flota a almacenamiento permanente. Por otro lado, Qantas, British Airways, Emirates, Qatar, Singapur, All Nippon y Korean Air anunciaron que están reiniciando el servicio del A380.

