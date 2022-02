ANÁLISIS | Amanpour: Este fue uno de los días más oscuros

Alejandra Ramos

(CNN) — “Debemos salvar a Ucrania hoy y salvar al mundo democrático”. Con esas palabras al pueblo ucraniano, el presidente Volodymyr Zelensky expuso claramente lo que está en juego en este momento sin precedentes.

Después de meses de acumulación militar y maniobras diplomáticas cada vez más frenéticas desde Occidente, Rusia ha invadido a su vecino del oeste. Esta invasión de un país soberano devuelve a Europa a días oscuros que no se veían desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

El futuro del orden mundial occidental posterior a 1945 está en juego. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo este jueves que se trataba de una “grave violación del derecho internacional [por parte de Rusia] y de los principios sobre los que se construye la seguridad europea”. Tiene toda la razón.

Con esta invasión, el presidente ruso, Vladimir Putin, se ha colocado en las filas de los parias y los líderes rebeldes del mundo. De hecho, ahora está actuando de manera aún más impredecible que el líder de Corea del Norte en ese reino ermitaño tan lejano de Europa. Ninguno de los expertos rusos con los que hablé en las últimas semanas esperaba una invasión total tan flagrante, y los diplomáticos de Putin negaron repetidamente que tales acciones se tomarían.

Sin embargo, Putin ha demostrado que se rebajará a profundidades infinitas para llevar a cabo su propia agenda paranoica, creadora de mitos y llena de reclamos. Fue en 2007 cuando las primeras señales de esto se hicieron evidentes, cuando en un discurso en la Conferencia de Seguridad de Munich, Putin apuntó a la expansión de la OTAN y un orden mundial unipolar liderado por Estados Unidos, calificándolo de “pernicioso”.

Sin embargo, a medida que esta crisis actual cobraba fuerza, EE.UU. y la OTAN eliminaron la ambigüedad estratégica de la mesa desde el principio. Prometieron no poner tropas y ni una sola arma ofensivamente en Ucrania. Algunos con los que he hablado creen que fue un grave error y que Putin solo entiende la fuerza.

En particular, son los líderes de los países bálticos a las puertas de Rusia los que están más preocupados, y con razón. Si bien la UE, EE.UU. y la OTAN están completamente unidos de una manera que no hemos visto en mucho tiempo, la pregunta sigue siendo si su respuesta será lo suficientemente fuerte como para contrarrestar al presidente ruso.

Hay un adagio a menudo atribuido a Lenin que ayuda a explicar la mentalidad de Putin: “Sondeas con bayonetas: si encuentras papilla, empujas. Si encuentras acero, te retiras”. Son EE.UU., la OTAN y la UE quienes necesitan erigir ese acero, y rápido.

Esta semana, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leye, trató de tranquilizar a los aliados cuando le pregunté sobre su determinación: “Si un centímetro cuadrado de los aliados de la OTAN es atacado por un agresor desde el exterior, todos los aliados de la OTAN se unirán y defenderán este territorio”, ella me dijo. “Esto se aplica a nuestro territorio, muy claramente. Y sé que estos estados de primera línea pueden confiar absolutamente en eso”.

Hace apenas cinco días me senté cara a cara con el presidente Zelensky en Munich y le pregunté por qué había dejado su país en un momento tan crítico. Explicó que no se podía tomar ninguna decisión sobre Ucrania a espaldas de Ucrania y, lo que es más importante, que no abandonaría su país. “Me gustaría decir que desayuné por la mañana en Ucrania, y también cenaré en Ucrania. Nunca salgo de casa por mucho tiempo”, dijo.

En sus discursos a la nación durante la noche del miércoles al jueves, aparentemente grabados en un teléfono inteligente, Zelensky parecía decidido a quedarse. Pero con los soldados rusos que ya están apareciendo en el aeropuerto en las afueras de Kyiv, existe una preocupación urgente sobre si él y su gobierno están a salvo, o si el objetivo de Putin es destituir rápidamente a Zelensky y su administración e instalar un régimen títere.

En entrevistas con corresponsales de CNN durante el último mes, está claro que muchos ciudadanos ucranianos están decididos a resistir. No está tan claro si tal resistencia representaría un serio desafío para la invasión.

1 de 31 | Se ve una explosión desde Kyiv, la capital de Ucrania, la madrugada del jueves 24 de febrero. (Crédito: Oficina del Presidente de Ucrania) 2 de 31 | Militares ucranianos patrullan en la región de Luhansk en Ucrania el 24 de febrero. (Anatolii Stepanov/AFP/Getty Images) 3 de 31 | Los equipos de CNN en Kyiv escucharon sirenas aéreas durante varios minutos el jueves por la mañana a las 7:00 a.m. hora local. Las sirenas se escuchaban por toda la ciudad. 4 de 31 | CNN fue testigo, a través de un vídeo transmitido en directo, de la entrada de tropas en Ucrania en una columna de vehículos militares desde un paso fronterizo con Belarús. (Crédito: Guardia fronteriza ucraniana) 5 de 31 | Un pequeño grupo de personas se reunieron para rezar en Kharkiv. (Fuente: CNN) 6 de 31 | El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció una operación militar en la región de Donbás, en el este de Ucrania, a primera hora del jueves (hora local). 7 de 31 | Dos mujeres jóvenes con una maleta usan un teléfono en una estación de metro en Kyiv a primera hora del 24 de febrero de 2022.(DANIEL LEAL/AFP via Getty Images) 8 de 31 | Una pareja habla entre sí en una estación de metro en Kyiv a primera hora del 24 de febrero de 2022.(DANIEL LEAL/AFP via Getty Images) 9 de 31 | Personas, algunas con bolsos y maletas, caminan en una estación de metro en Kyiv a primera hora del 24 de febrero de 2022. (DANIEL LEAL/AFP vía Getty Images) 10 de 31 | La gente se refugia en la estación de metro Vokzalna de Kyiv, Ucrania, el 24 de febrero. (Daniel Leal/AFP/Getty Images) 11 de 31 | Humo sale de un aeropuerto militar en las afueras de Kharkiv el 24 de febrero. Un equipo de CNN en Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, escuchó un “flujo constante de fuertes explosiones”. Aris Messinis/AFP/Getty Images 12 de 31 | Se ve una larga fila de autos saliendo de Kyiv el 24 de febrero. El tráfico pesado parecía dirigirse hacia el oeste, lejos de donde se escucharon explosiones temprano en la mañana. Valentyn Ogirenko/Reuters 13 de 31 | Se ve a una mujer herida después de que un ataque aéreo dañó un complejo de apartamentos en las afueras de Kharkiv, Ucrania, el 24 de febrero. (Wolfgang Schwan/Agencia Anadolu/Getty Images) 14 de 31 | Agentes de policía inspeccionan los restos de un misil que cayó en la calle en Kyiv, Ucrania, el 24 de febrero. (Valentyn Ogirenko/Reuters) 15 de 31 | Militares ucranianos se preparan para repeler un ataque en la región ucraniana de Lugansk el 24 de febrero de 2022. (Crédito: ANATOLII STEPANOV/AFP via Getty Images) 16 de 31 | Bomberos trabajan en un incendio en un edificio después de los bombardeos en la ciudad de Chuguiv, en el este de Ucrania, el 24 de febrero de 2022, mientras las fuerzas armadas rusas intentan invadir Ucrania desde varias direcciones, utilizando sistemas de cohetes y helicópteros para atacar la posición ucraniana en el sur. dijo el servicio de guardia de fronteras. (Crédito: ARIS MESSINIS/AFP via Getty Images) 17 de 31 | Un manifestante posa frente a la Cancillería alemana en Berlín el 24 de febrero de 2022 con un cartel que dice ‘Putin Terrorist Nr 1’, luego de la operación militar de Rusia en Ucrania. (Crédito: JOHN MACDOUGALL/AFP via Getty Images) 18 de 31 | Un hombre herido se encuentra junto a un vehículo de una unidad de emergencia para recibir asistencia médica después de los bombardeos en la ciudad de Chuguiv, en el este de Ucrania, el 24 de febrero de 2022. (Crédito:ARIS MESSINIS/AFP vía Getty Images) 19 de 31 | “Paren a ‘Putler’ (un juego de palabras entre Putin y Hitler), dicen manifestantes en Londres, Inglaterra, en una protesta contra la invasión de Rusia a Ucrania. (Crédito: Jeff J Mitchell/Getty Images) 20 de 31 | Un residente en la ciudad de Hostomel camina por las calles en el noroeste de Kyiv, tras el ataque de las fuerzas rusas en Ucrania. Las fuerzas rusas y ucranianas luchan por el control de una base aérea en las afueras del norte de Kiev, según un oficial ucraniano. (Crédito: DANIEL LEAL/AFP via Getty Images) 21 de 31 | Humo se eleva desde una base de defensa aérea después de un aparente ataque ruso en Mariupol, Ucrania, el 24 de febrero. Un equipo de CNN en Mariupol informó haber escuchado un disparos. (Evgeni Maloletka/AP) 22 de 31 | La gente se refugia en una estación de metro en Kharkiv, Ucrania, el 24 de febrero. (Brent Swails/CNN) 23 de 31 | Sviatoslav Fursin, a la izquierda, y Yarina Arieva, al centro, se arrodillan durante la ceremonia de su boda en la catedral de San Miguel en Kiev el 24 de febrero. Arieva, una diputada de 21 años del ayuntamiento de Kiev, y Fursin, un ingeniero de software de 24 años, habían planeado casarse en mayo, pero lo cambiaron debido a los ataques de las fuerzas rusas este jueves. (Christian Streib/CNN) 24 de 31 | La gente hace fila para comprar boletos de tren en la estación central de Kiev el 24 de febrero. (Timothy Fadek/Redux para CNN) 25 de 31 | La gente en Moscú ve un discurso televisado del presidente ruso, Vladimir Putin, cuando anuncia una operación militar en la región de Donbás, en el este de Ucrania, el 24 de febrero. (Sergei Illnitsky/EPA-EFE/Shutterstock) 26 de 31 | Imagen muestra espacio aéreo vacío sobre Ucrania y su frontera con Rusia (LOIC VENANCE/AFP via Getty Images) 27 de 31 | La policía bloquea la Plaza Roja antes de una protesta no autorizada planificada contra la invasión rusa de Ucrania en el centro de Moscú el 24 de febrero de 2022. (ALEXANDER NEMENOV/AFP a través de Getty Images) 28 de 31 | Agentes de policía detienen a un manifestante durante una protesta contra la invasión rusa de Ucrania en Moscú el 24 de febrero de 2022. (ALEXANDER NEMENOV/AFP a través de Getty Images) 29 de 31 | Una manifestante grita mientras la policía la detiene durante una protesta contra la invasión rusa de Ucrania en Moscú el 24 de febrero de 2022. (ALEXANDER NEMENOV/AFP a través de Getty Images) 30 de 31 | Los bomberos intentan extinguir un incendio luego de un ataque en la ciudad de Chuhuiv, en el este de Ucrania, el 24 de febrero. (Aris Messinis/AFP/Getty Images) 31 de 31 | La gente se refugia en una estación de metro antes de que entre en vigor el toque de queda el 24 de febrero de 2022 en Kiev, Ucrania. De la noche a la mañana, Rusia comenzó un ataque a gran escala contra Ucrania, con explosiones reportadas en varias ciudades y muy lejos de las inquietas regiones del este en manos de los rebeldes respaldados por Rusia. (Chris McGrath/Getty Images)

