La Agencia Espacial Rusa advierte que las sanciones de EE.UU. podrían “destruir” la cooperación en la Estación Espacial Internacional

(CNN Español) — El jefe de la agencia espacial de Rusia dice que las nuevas sanciones de Estados Unidos tienen el potencial de “destruir nuestra cooperación” en la Estación Espacial Internacional. Actualmente hay cuatro astronautas de la NASA, dos cosmonautas rusos y un astronauta europeo que viven y trabajan a bordo de la estación en órbita.

Después de que el presidente Biden anunciara nuevas sanciones el jueves que “degradarán su industria aeroespacial (rusa), incluyendo a su programa espacial”, el director general de Roscosmos, Dmitry Rogozin, señaló en Twitter que la órbita y la ubicación de la estación en el espacio están controladas por motores rusos.

“Si bloquea la cooperación con nosotros, ¿quién salvará a la Estación Espacial Internacional (EEI) de una salida de órbita descontrolada y una caída en Estados Unidos o… en Europa?”, dijo Rogozin. “También existe la posibilidad de que una estructura de 500 toneladas caiga sobre India y China. ¿Quieres amenazarlos con tal posibilidad? La EEI no vuela sobre Rusia, por lo tanto, todos los riesgos son suyos. ¿Está listo para ellos? “, escribió.

La EEI, que es una colaboración entre EE.UU., Rusia, Japón, Canadá y la Agencia Espacial Europea, se divide en dos secciones: el segmento orbital ruso y el segmento orbital estadounidense.

“El segmento ruso no puede funcionar sin la electricidad en el lado estadounidense, y el lado estadounidense no puede funcionar sin los sistemas de propulsión que están en el lado ruso”, dijo a CNN el exastronauta de la NASA Garrett Reisman. “Así que no puedes hacer un divorcio amistoso. No puedes hacer una separación consciente”.

La NASA no ha respondido directamente a los comentarios de Rogozin, pero señala que la agencia espacial estadounidense “sigue trabajando con Roscosmos y nuestros otros socios internacionales en Canadá, Europa y Japón para mantener operaciones seguras y continuas en la EEI”.

Pero el primer ministro británico, Boris Johnson, cuestionó explícitamente el futuro de la Estación Espacial Internacional mientras hablaba en el piso de la Cámara de los Comunes el jueves.

“He estado ampliamente a favor de continuar la colaboración artística y científica”, dijo Johnson. “Pero en las circunstancias actuales, es difícil ver cómo incluso estos pueden continuar con normalidad”.

