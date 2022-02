Eurovisión cancela la participación de Rusia en el Festival de la Canción de 2022 tras invasión a Ucrania

Marysabel E. Huston-Crespo

(CNN Español) – Rusia no participará en el Festival de la Canción Eurovisión 2022, según dieron a conocer los organizadores a través de un comunicado.

“El comité ejecutivo de la Unión Europea de Radiodifusión (EBU por sus siglas en inglés) tomó la decisión tras una recomendación de los organizadores del Festival de la Canción Eurovisión, el Reference Group, bajo las reglas del evento y los valores de la EBU”, según un afirma la comunicación difundida en la cuenta oficial de Twitter de EBU y del concurso Eurovision.

El anuncio se produce un día después de que los organizadores dijeran que Rusia podría participar en el icónico festival musical a pesar de invasión a Ucrania.

Eurovisión dijo a CNN a través de un comunicado que el festival es “un evento cultural apolítico” y que “la EBU estaba preocupada por los eventos en Ucrania y seguirían de cerca la situación”.

La Unión Europea de Radiodifusión agregó en el comunicado que se tomó la decisión de cancelar la participación de Rusia “a raíz de la crisis sin precedentes en Ucrania”.

La organización enfatizó que es apolítica y que están comprometidos a defender los valores del servicio público.

La representación de Ucrania en Eurovisión 2022

Este año, el Festival de la Canción Eurovisión se llevará a cabo en la ciudad italiana de Turín.

Hasta este viernes, Rusia no había elegido un participante para el evento. El nombre de este país tampoco aparece dentro de la lista de países participantes.

Este martes Ucrania dio a conocer que la agrupación de rap Kalush Orchestra representaría al país con el tema “Stephania”.

En un mensaje de agradecimiento por la elección, difundido por Eurovisión en su página web, Oleh Psiuk, vocalista de la agrupación, agradeció a los ucranianos la confianza depositada en la banda y dijo que “en los momentos difíciles que atraviesa el país, haremos nuestra presencia sentir a nivel mundial. Estamos listos para representar a Ucrania ante toda Europa”.

En sus stories de Instagram, la agrupación se pronunció la noche del jueves a la invasión de Rusia a Ucrania. Con una imagen que muestra bombardeos en Kyiv, la banda dijo: “Estimados Olaf Scholz, Emmanuel Macron, Joe Biden, Boris Johnson, por favor prohibían a Rusia el acceso a SWIFT, cierren los cielos, envíen a la OTAN a Ucrania”.

Eurovisión 2022 se iniciará el domingo 8 de mayo y la gran final se realizará el sábado 22 de mayo.

