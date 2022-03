OPINIÓN | Soy una mujer negra, africana. Es hora de cambiar la narrativa racista en la cobertura de Ucrania

Alejandra Ramos

Nota del editor: Moky Makura es la directora ejecutiva de Africa No Filter, un grupo que trabaja para cambiar las narrativas estereotipadas y dañinas alrededor y sobre África a través de la narración de historias y la construcción de comunidades. Las opiniones expresadas en este comentario son propias. Lee más artículos de opinión en cnne.com/opinion.

(CNN) — “Es muy emotivo para mí porque veo cómo matan a europeos con ojos azules y cabello rubio”. Estas fueron las palabras del fiscal adjunto jefe de Ucrania, David Sakvarelidze, durante una reciente entrevista con la BBC sobre la invasión rusa de Ucrania.

No fue tanto lo que dijo, fue más lo que estaba implícito; que no todas las vidas tienen el mismo valor. Y esa idea —la creencia de que algunas razas son superiores a otras— es un principio fundamental del racismo. Es alarmante para mí que Sakvarelidze no haya sido cuestionado durante su entrevista.

Como mujer africana negra sin el beneficio de los ojos azules o el cabello rubio, ha sido igualmente emotivo ver la cantidad de comentarios racistas e ignorantes en la cobertura sobre Ucrania que han pasado sin ser cuestionados por los entrevistadores y las plataformas de medios que los han transmitido. CBS, Aljazeera, BFM TV de Francia e ITV han reportado sobre la invasión de maneras que ilustran un profundo sesgo, informado por un sistema de creencias que grita de un orden del viejo mundo, dirigido por blancos.

La corresponsal de ITV News Lucy Watson en ITV reportando al estudio resumió la hipocresía colectiva y la narrativa subyacente que la guerra de Ucrania ha expuesto cuando dijo: “Lo impensable ha sucedido… esta no es una nación en desarrollo del tercer mundo. ¡Esto es Europa!”

De acuerdo con la narrativa que ella cree, las “cosas impensables” ocurren solo en las “naciones del tercer mundo” (ahora es un término obsoleto y despectivo, alguien debería decirle), y esa narrativa se perpetúa por el tipo de historias que ella y muchos como ella han escuchado sobre el continente.

En África, son las historias del conflicto en Etiopía, la insurgencia en Mozambique, la violencia electoral en Uganda y los recientes golpes en Mali, Chad, Guinea, Sudán, Burkina Faso y Guinea Bissau. Pero está claro que muchos no les están prestando atención porque las personas en estas historias no son ricas ni del Norte Global.

Es la razón por la que las “cosas impensables” que suceden en lugares como África normalmente se reportan en términos de problemas, números y tendencias, en lugar de las personas, las emociones y las vidas destruidas. En África, nuestras historias tienden a ofrecer un análisis simplista que carece de contexto y matices, y prioriza las proclamaciones que acaparan los titulares, como esta del Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, sobre una “epidemia de golpes de estado” en respuesta a los seis golpes en cinco de 54 países africanos durante un período de 18 meses.

Estos ejemplos nos han demostrado que los medios mundiales son cómplices en la perpetuación de las narrativas racistas, al no fomentar la diversidad en sus salas de redacción y brindar una plataforma sin restricciones a los reporteros y portavoces influyentes con sesgos implícitos que no se cuestionan. Pero en lugar de insistir en esto, quiero compartir algunos de los hechos que deberían hacernos a todos repensar las formas tradicionales y estereotipadas en que descartamos a los países no blancos, no ricos y a su gente.

El orden mundial tradicional está experimentando un cambio dramático, impulsado por el covid-19, China, Rusia y movimientos como #MeToo y #BlackLivesMatter. El nuevo orden mundial está brindando una oportunidad para que el mundo reconsidere lo poco que sabe sobre el resto del mundo.

Para 2050, Nigeria superará a Estados Unidos como el tercer país más poblado del mundo con una población de 400 millones de personas. Esa es razón suficiente para prestar atención. La población de África está creciendo rápidamente y los expertos predicen que representará la mitad del crecimiento de la población mundial en las próximas dos décadas.

Esto significa que más de una cuarta parte de la población mundial estará en un solo continente: África. La idea de que el mundo será invadido por africanos (aquí no hay ojos azules ni cabello rubio) será una idea incómoda para algunas personas, especialmente si desconocen a los casi 125.000 millonarios, 6.200 multimillonarios, 275 centimillonarios y 22 multimillonarios que existen en el continente africano hoy.

De hecho, un reporte de la Universidad del Sur de California en 2019 destacó lo mal que se representa África en EE.UU. También reveló que los estadounidenses rara vez ven menciones de África o africanos en los programas de entretenimiento de televisión o en las noticias.

Cuando lo hacen, las representaciones suelen ser negativas y estereotipadas. Según el reporte, la mayoría de las menciones de África (43%) aparecieron en noticias nacionales o locales y tendían a ser noticias ‘duras’ que a menudo alimentaban el estereotipo. Después de la política (32%), el crimen recibió la mayor cantidad de menciones (16%), mientras que los negocios y la economía representaron solo el 8% de la cobertura de noticias.

Más de 60 trabajos de investigación, reportes, libros y revistas académicas que analizamos desde el año 2000 escritos sobre África en los medios de comunicación nos dijeron que la pobreza, los conflictos, la corrupción, las enfermedades y el liderazgo deficiente eran los cinco marcos a través de los cuales se cuentan la mayoría de las historias sobre África.

Esta representación persistente de una sola historia es la razón por la cual, a lo largo de los años, los africanos se han defendido con hashtags como #TheAfricaTheMediaNeverShowsYou y #SomeoneTellCNN en un reporte de CNN de 2015 que describía a Kenia como un “semillero de terror”, que luego se modificó. Y se crearon organizaciones como Africa No Filter, que se propusieron cambiar las narrativas estereotipadas sobre África. Es la razón por la cual la Twitteresfera estalló recientemente cuando el periodista Alan Macleod reunió sus mejores éxitos de cobertura racista de la invasión de Ucrania. ¡Gracias, Alan!

Contrariamente a lo que las representaciones negativas de los medios pueden hacerte creer, África en realidad tiene algunas de las economías de más rápido crecimiento del mundo. Por ejemplo, para la mayor parte del mundo, Rwanda es sinónimo del genocidio de 1994. Pero con un crecimiento medio del PIB previsto de 6,7 entre 2021 y 2025, se encuentra entre las cinco principales economías de más rápido crecimiento junto con India. Rwanda ha sido capaz de atraer inversión extranjera directa y es uno de los lugares más fáciles para hacer negocios en África (después de Mauricio) según un índice del Banco Mundial. Esto significa que vale la pena considerar a Rwanda y a países como Seychelles, Mauricio, Costa de Marfil, Ghana y Kenia como destinos potenciales para la inversión, no solo como dólares para el desarrollo.

No ignores los datos que muestran que hay más de 400 empresas que obtienen ingresos anuales de US$ 1.000 millones o más en África, o que el segundo mercado turístico de más rápido crecimiento en el mundo está aquí mismo en África.

También es poco probable que muchos en el Norte Global sepan algo de esto porque no se ajusta a la narrativa que ambos han recibido sobre los “países del tercer mundo” que no son blancos.

La comunidad de desarrolladores y el ecosistema de nuevas empresas tecnológicas de más rápido crecimiento en el mundo se encuentra en África. Kenia, Nigeria, Sudáfrica, Tanzania están clasificados entre los 20 principales del Índice Global de Adopción de Criptomonedas. Esto significa que tienen algunas de las adopciones de criptomonedas de base más altas del mundo. De hecho, Kenia ocupa el primer lugar en el mundo en lo que respecta a las transacciones de criptomonedas entre pares. Dada toda esta actividad digital, no sorprende que África sea uno de los mercados de más rápido crecimiento en términos de actividades de capital de riesgo y tecnología financiera.

África también se considera el segundo mercado bancario y de pagos rentable y de más rápido crecimiento del mundo después de América Latina, según este estudio de McKinsey.

La realidad es que gran parte de lo que sucede hoy en África es inesperado. Por ejemplo, seis países; Namibia, Cabo Verde, Ghana, Sudáfrica, Burkina Faso y Botswana tienen un índice de libertad de prensa más alto que Estados Unidos, según Reporteros sin Fronteras.

Pero eso no encaja con la imagen persistente de un continente roto donde nada funciona, y donde su gente triste y dependiente carece de representación para hacer un cambio. La verdad es que hay una nueva energía dinámica y un espíritu emprendedor en el continente, lo cual es una historia que en gran parte no se cuenta, y se evidencia en la baja estima con la que nos tienen los del Norte Global.

Es una historia que se oculta porque sus héroes no son blancos ni provienen de “allá arriba”. Pero por la forma en que el mundo está evolucionando, eso ya no importará mucho. Todos, incluidos los medios que cubren la invasión de Ucrania, deben prestar atención.

