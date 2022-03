CNN en Español

(CNN Español) — ¿Se puede aprender a ser feminista? La respuesta es sí. La lucha por la igualdad entre el hombre y la mujer puede llegar desde el intelecto. Seamos hombres o mujeres, o sin importar la identidad de género, podemos formarnos un criterio a través de la literatura y la academia para comprender mejor por qué es necesario el feminismo, por qué son relevantes sus causas y comprender los debates que se dan en torno al género.

Así que aquí te proponemos 7 libros para aprender más sobre feminismo

Antología feminista

Antalogistas: LASTESIS

Simone de Beauvoir, Silvia Federici, María Lugones, María Mies, Rita Segato, Gabriela Mistral, Gertrud Stein, Virginia Woolf, Virginie Despentes, Guerrilla Girls, W.I.T.C.H., Alejandra Pizarnik y más mujeres feministas forman parte de esta primera antología que el colectivo LASTESIS presenta con el objetivo de que los lectores se sumerjan entre las ideas y experiencias de escritoras, poetas, ensayistas, pensadores, artistas y activistas que a lo largo de la historia han dado la pauta para cuestionar y fomentar cambios en ellas, según lo explican en el prólogo del libro.

Daffne Váldes Vargas, Paula Cometa Stange, Lea Cáseres Díaz y Sibili Sotomayor Van Rysseghem forman parte del colectivo interdisciplinario y feminista LASTESIS de Valparaíso, Chile. Entre todas se dedican a difundir la teoría feminista a través de un “collage” que no necesariamente sigue un orden cronológico.

King Kong Theory (La teoría King Kong)

Autora: Virginie Despentes

Antes de que su película Baise-moi (traducida en Latinoamérica como Viólame) la hiciera famosa, Virginie Despentes había sido prostituta ocasional. La teoría King Kong se ha convertido en un manifiesto feminista en el que Despentes comparte su propia experiencia y reflexiona sobre la prostitución, la violación, la sexualidad reprimida, la sobrevaloración de la maternidad, la seducción y más temas en torno al feminismo contemporáneo.

We should all be Feminists (Todos deberíamos ser feministas)

Autora: Chimamanda Ngozi Adichie

Que el feminismo no es solo cosa de mujeres es algo que muchas feministas han explicado a lo largo de la historia, pero quizá sin la elocuencia con la que Chimamanda Ngozi Adichie argumenta lo que es el feminismo en el siglo XXI. El libro es una adaptación de una de sus charlas TED, con millones de visitas en YouTube, donde la escritora nigeriana explica el daño que el machismo hace a hombres y mujeres por igual.

Men Explain Things to Me (Los hombres me explican cosas)

Autora: Rebecca Solnit

Rebecca Solnit acuñó el término mansplaining en 2008 cuando publicó el ensayo que después se convirtió en el libro Los hombres me explican cosas. Solnit comienza contando cómo un multimillonario se pasó horas hablándole de un libro sin saber que ella era la autora. Aborda temas variados desde el papel de las mujeres en la lucha de los derechos civiles y lo movimientos para crear conciencia hasta el problema de la credibilidad que se otorga a las víctimas de violaciones.

Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity (El género en disputa)

Autora: Judith Butler

Para Judith Butler, el género es el concepto más conocido pero también el que se malinterpreta con mayor frecuencia. Esta obra es una crítica a la idea esencialista de que las identidades de género son inmutables y encuentran su arraigo en la naturaleza, en el cuerpo o en una heterosexualidad normativa y obligatoria. La filósofa estadounidense ofrece aquí una teoría original y polémica sobre los debates socialmente construidos en torno al género. Navega entre la filosofía, la antropología, la teoría literaria y el psicoanálisis.

The Second Sex (El segundo sexo)

Autora: Simone de Beauvoir

El segundo sexo es un clásico para entender los principios básicos del feminismo ya que se convirtió en el manifiesto de la segunda ola feminista en los años 60. Todo lo que se ha escrito después en el campo de la teoría feminista ha tenido que contar con esta obra, ya sea para continuar con sus planteamientos y seguir desarrollándolos, o para criticarlos oponiéndose a ellos.

De Beauvoir examina aquí los límites de la libertad femenina y cuestiona nuestras creencias profundamente arraigadas sobre la feminidad. La liberación, argumenta, implica desafiar percepciones tradicionales de la relación social entre los sexos y, de manera crucial, lograr la independencia económica, según describe la editorial Penguin.

A Room Of One’s Own (Una habitación propia)

Autora: Virginia Woolf

Virginia Woolf escribió Una habitación propia en 1929, pero el libro se sigue recordando como uno de los textos fundacionales del feminismo, pionero en la reivindicación de la independencia económica y un espacio de libertad para las mujeres. El título proviene de la idea de la escritora británica de que “una mujer debe tener dinero y una habitación propia para poder escribir novelas”. Woolf plantea que “siglos de prejuicios y desventajas financieras y educativas han inhibido la creatividad de las mujeres”, según registra Encyclopedia Britannica.

