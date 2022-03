El artista colombiano Blessd inicia a gira “Tendencia global tour” en México; se presentará también en EE.UU. y Europa

Marysabel E. Huston-Crespo

(CNN Español) – Blessd, uno de los artistas emergentes de Medellín con mayor proyección internacional, anunció esta semana su primera gira internacional, “Tendencia global tour”.

El cantante, que fue nombrado por Billboard como Latin Artist on the Rise en 2021 e incluido en la lista de Vive Latino Artist To Watch de Spotify este año, es conocido por temas como “Medallo”, “Quien TV” (remix) e “Imposible” (remix) junto a Maluma.

Blessd se dirigirá a Estados Unidos, Ecuador, Costa Rica, Puerto Rico, México y Europa. También se presentará en su natal Colombia.

“Desde que inicié mi carrera siempre soñé con este momento, es un logro increíble oficializar mi gira global, tengo mucho que agradecer a todas las personas que están conmigo siempre. Faltan muchos países por anunciar”, dijo Blessd a través de un comunicado.

La gira comienza este miércoles 30 de marzo en la Ciudad de México en donde tiene fecha agotada.

¿Quién es Blessd?

El rapero colombiano, quien orgullosamente usa el eslogan “Hecho en Medellín” como parte de su nombre artístico, es parte de la nueva camada de artistas del género urbano más prometedores de su país.

La carrera de Blessd se ha forjado con el arduo trabajo junto a sus padres. En entrevista con Zona Pop CNN en 2021, el rapero contó que en sus inicios no tenía para costear sus primeras producciones, así que las pagaba por partes.

El dinero lo obtenía de vender golosinas en centrales de abastos.

“Yo antes de estar en el mundo de la música trabajaba en la central de abastos, que es como la plaza de alimentos, aquí en la ciudad de Medellín con mis padres. Empecé ahí. Yo me levantaba a las 2 de la mañana y salía a las 6 de la mañana para entrar a estudiar a las 7 y salir del colegio a las 12 del día. Ese era mi día normalmente. Los fines de semana trabajaba de 2 de la mañana a 10 de la noche del sábado o el domingo”, cuenta Blessd.

“Así pagaba la música, yo compraba unos dulces, unas gomitas. Yo los vendía en el colegio y con esos dos sueldos que tenía pagaba las canciones. Una producción valía de entre US$ 100 o US$ 200 y yo me demoraba en pagar eso una eternidad”, cuenta.

La gira “Tendencia Global”, estas son las fechas:

1 de abril: Monterrey – Festival Pa’l Norte 7 de abril: Puebla, México 9 de abril: Guadalajara 16 de abril: Tamarindo, Costa Rica 5 de mayo: San Francisco, California 6 de mayo: Los Ángeles 7 de mayo: Phoenix 8 de mayo: Denver, Colorado 12 de mayo: Dallas, Texas 13 de mayo: Houston 14 de mayo: Atlanta 15 de mayo: Miami 19 de mayo: Washington 20 de mayo: Danbury, Connecticut 21 de mayo: Boston 22 de mayo: Ledyard, Connecticut 26 de mayo: Allentown, Pensilvania 27 de mayo: Columbus, Ohio 28 de mayo: Chicago 29 de mayo: Charlotte, Carolina del Norte 10 de junio: Newark, Nueva Jersey 11 de junio: Cancún, México 12 de junio: Orlando, Florida 17 de junio: Miami 18 de junio: Brooklyn, Nueva York 19 de junio: Las Vegas 30 de junio: Gran Canarias, España 1 de julio: Sevilla, España 2 de julio: Madrid 2 de julio: Valencia, España 8 de julio: Holanda 9 de julio: Ibiza, España 10 de julio: Benidorm, España 14 de julio: Barcelona, España 15 de julio: Vilanova, España 16 de julio: Alicante, España 17 de julio: Mallorca, España 19 de julio: Firenze, Italia 22 de julio: Milán 23 de julio: Barcelona, España 29 de julio: Londres 30 de julio: Tenerife, España 31 de julio: Santander, España 4 de agosto: Cádiz, España 5 de agosto: Estepona, España 6 de agosto: Marbella, España 27 de agosto: Bogotá 2 de septiembre: Medellín, Colombia 3 de septiembre: Cali, Colombia

Si estas interesado en asistir a alguna de estas fechas, puedes encontrar más información de las entradas y lugares en la cuenta de Instagram de Blessd.

