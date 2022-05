La fortuna del Canelo Álvarez: cuánto gana por peleas, patrocinios, bienes raíces y más

urielblanco

(CNN Español) — Falta muy poco para que podemos ver la primera pelea de Saúl “Canelo” Álvarez en este 2022. El próximo sábado 7 de mayo, el boxeador mexicano se enfrentará al pugilista ruso Dmitry Bivol.

La pelea se llevará a cabo en la T-Mobile Arena de Las Vegas, en Estados Unidos. Canelo Álvarez se ha presentado en esa ciudad 14 veces y, desde 2010, solamente ha perdido una vez en ese sede (frente a Floyd Mayweather), de acuerdo con el medio DAZN, con el que el mexicano firmó un contrato sumamente lucrativo en 2018.

Contratos como el de DAZN le han sumado millones de dólares a sus arcas, al igual que patrocinios y otras inversiones.

¿Cuál es la fortuna del Canelo Álvarez?

Canelo vs. Bivol: así se repartirán las ganancias 1:02

Es complicado señalar una cifra exacta de la fortuna del mexicano, pero tenemos varios datos que nos dan una idea de los millones que genera al año.

Ricardo Celis, presentador de DAZN, publicó un tuit en el que dijo que el Canelo ganaría US$ 53 millones solo por la pelea contra Bivol. El boxeador mexicano le dio retuit a dicho mensaje. En contraste, según esa misma publicación a la que el Canelo dio retuit, Saúl Álvarez ganó US$ 40 por su primera pelea como profesional en 2005. Y ya que mencionamos otra vez al medio de streaming DAZN, volvamos a lo de su contrato con Álvarez en 2018. La firma de este acuerdo le aseguró al Canelo US$ 365 millones por 11 peleas a lo largo de cinco años. Asimismo, el Canelo aseguró un contrato con Matchroom Boxing y DAZN en el cual se incluyen todas las peleas que tendrá en 2022: serán tres combates este año que le significarán US$ 160 millones al mexicano, según un tuit de Mike Coppinger, reportero de ESPN, al que Eddy Reynoso (entrenador de Saúl Álvarez) dio retuit. Por otra parte, Forbes indica que el Canelo se situó en el lugar 48 de los atletas mejor pagados de 2021, con ganancias por US$ 34 millones hasta el mes de abril de ese año, de los cuales US$ 32 millones eran por peleas y US$ 2 millones por patrocinios. La pelea de mayo de 2021 frente a Billy Joe Saunders (que ya no se cuenta para el ranking de 2021) le asegurará un lugar en el listado de 2022, según Forbes. Además, a Canelo le gustan los negocios y recibe cifras millonarias por eso. En una entrevista de abril de 2021 con el periodista Graham Bensinger, el pugilista mexicano aseguró que cada tres meses recibe entre US$ 4 y US$ 5 millones por sus inversiones en el sector de bienes raíces. En la misma entrevista, dejó claro que su futuro está en los negocios, pues también comentó sobre su plan de abrir de 90 a 100 estaciones de gasolina en México con el nombre de Canelo Energy. Poco después, en el mes de julio, Saúl Álvarez subió a sus historias de Instagram videos de la presentación oficial del plan de gasolineras, según Foro TV, afiliada de CNN. Por último, el sitio Celebrity Net Worth menciona que la fortuna neta actual del Canelo asciende a US$ 140 millones, que seguramente aumentará con las peleas de este año.

