Lo que se necesita para que los ucranianos ganen la guerra, según un general retirado de Estados Unidos

Nota del editor: Peter Bergen es analista de seguridad nacional de CNN, vicepresidente de New America y profesor de prácticas en la Universidad Estatal de Arizona. Su próximo libro de bolsillo es “El coste del caos: La administración Trump y el mundo”.

(CNN) — El excomandante del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos en Europa, el general de división retirado del Ejército de Estados Unidos Mike Repass, dice que la comunidad internacional tiene que aumentar en gran medida su apoyo a Ucrania para que la nación asediada sea capaz de expulsar a los rusos.

Repass ha asesorado al ejército ucraniano durante los últimos seis años con un contrato del gobierno estadounidense. El mes pasado visitó Polonia y el oeste de Ucrania para conocer mejor la trayectoria de la guerra en Ucrania. Hablé con él el viernes y el lunes.

Dice que la cadena de suministro ucraniana de equipos militares es ineficiente y que se necesitan más fuerzas militares para expulsar a los rusos de Ucrania.

Para ganar la guerra en Ucrania, Repass aboga por que Estados Unidos y sus aliados construyan una fuerza estratégica ucraniana que ascienda a cinco brigadas de hasta 40.000 soldados capaces de montar operaciones ofensivas para obligar a los rusos a salir de su país.

Repass forma parte del consejo asesor de la Global Special Operations Foundation, de la que soy presidente. Nuestra conversación ha sido editada para mayor claridad y extensión.

BERGEN: ¿Qué ha aprendido en su viaje?

REPASS: Una, que Ucrania sigue necesitando mucha ayuda. Dos, que la OTAN va demasiado lenta. Tres, que no tenemos visibilidad sobre lo que ocurre con el equipo militar cuando llega a Ucrania.

El negocio de suministro de equipos militares está personalizado en lugar de profesionalizado: los altos mandos establecen las prioridades de distribución y, por lo que he podido observar, esas prioridades no se basan en la comprensión de las tasas de consumo, ni de las operaciones futuras ni de los datos objetivos. Se basan en que el comandante de la brigada X o del sector Y llame y diga: “Oye, necesito 27 misiles Javelin”. Por lo tanto, es algo muy personalizado, y así no es como se gestiona la logística en tiempos de guerra. Lo que debería ocurrir es que se conocieran los índices de consumo de cosas importantes como el combustible, la munición y las baterías.

BERGEN: ¿El resultado probable en Ucrania es un conflicto sangriento que no cesa?

REPASS: Los tres escenarios futuros obvios son: Rusia tiene una decisión en el campo de batalla a su favor, los ucranianos tienen una decisión en el campo de batalla a su favor, o hay un estancamiento. Dos de los tres resultados dan la victoria a Rusia.

En el escenario de estancamiento, Rusia se limitaría a reclamar la victoria basándose en los hechos sobre el terreno y continuaría su ocupación sobre un terreno ampliado en Ucrania en un futuro indeterminado. Esto daría a Rusia una victoria menos que total sobre Ucrania, pero una victoria con un terreno significativamente ampliado bajo control ruso.

Así que, ¿qué estamos haciendo nosotros, Occidente, colectivamente para asegurar que dos de esas tres posibilidades no sucedan? Todo el mundo está pensando en la lucha inmediata en este momento, lo que significa que estamos llevando suministros a los ucranianos. El problema es que el ejército ucraniano necesita capacidades adicionales para poder expulsar a Rusia de Ucrania.

BERGEN: ¿Por qué?

REPASS: Porque no tienen suficiente poder de combate para hacerlo, es decir, suficiente equipo, potencia de fuego y soldados entrenados en este momento.

Rusia siempre va a tener más fuerzas, no necesariamente mejores, pero sí más. Como dijo una vez Stalin, “la cantidad tiene una calidad propia”. La mayoría de la gente reconoce que esto va a ser una batalla de desgaste y que, en algún momento, empezará a inclinarse a favor de Rusia a menos que se generen fuerzas ucranianas adicionales.

Creo que los países de la OTAN y la comunidad internacional son cada vez más conscientes de que vamos a tener que hacer algo más que aportar recursos a la lucha actual de Ucrania. Así que hay cuatro cosas que Estados Unidos y sus aliados deben hacer. En primer lugar, tenemos que debilitar a Rusia reforzando las capacidades ucranianas. En segundo lugar, necesitamos disuadir aún más a Rusia aumentando nuestras propias capacidades y las de la OTAN. Tercero, es degradar las fuerzas armadas y las capacidades de Rusia. Por último, tenemos que garantizar la derrota de Rusia en Ucrania, y eso se consigue creando una fuerza de reserva estratégica y operativa para Ucrania que pueda realizar operaciones ofensivas para expulsar a los rusos de Ucrania y asegurar sus fronteras.

BERGEN: ¿Cómo se ve eso en la práctica?

REPASS: Es necesario que Estados Unidos, Francia, Polonia, Reino Unido y Alemania construyan cada uno una brigada de poder de combate ucraniano. Estas naciones tienen una importante capacidad militar y podrían generar fuerzas equipando a las unidades ucranianas y luego entrenándolas en sus propios países. Así que serían cinco brigadas, en cinco sectores operativos. Y se necesitarían probablemente de seis a ocho meses para implementarlo. Estas cinco brigadas contarían con equipos occidentales que lucharían de forma occidental, con un enfoque integrado de batalla aire-tierra en el que se dispondría de todos los medios, para incluir tanques interoperables de la OTAN, apoyo aéreo cercano y defensa aérea.

BERGEN: Cinco brigadas no es un número enorme, ¿verdad?

REPASS: No, no lo es. Creo que es factible a corto plazo. Hay hasta 8.000 soldados más o menos en una brigada, así que son hasta 40.000 personas en cinco brigadas. Creo que los ucranianos son capaces de encontrar esa cantidad de soldados dada la actual emergencia nacional.

Históricamente, cuando un ejército occidental se ha enfrentado a un ejército que ha sido suministrado por los rusos, el ejército apoyado por los rusos ha sido totalmente aniquilado por un número inferior de fuerzas, como ocurrió, por ejemplo, durante la primera Guerra del Golfo, cuando el ejército estadounidense destruyó gran parte del ejército de Saddam Hussein en Kuwait. Sabemos que el armamento occidental tiene una importante ventaja cualitativa sobre el equipo ruso, así que los números y las proporciones de fuerzas están sesgados cuando se trata de equipos militares occidentales frente a equipos de fabricación rusa.

BERGEN: ¿Por qué los rusos se aferran a un modelo que realmente no funciona bien?

REPASS: Están atados a sus costumbres. En concreto, lo que intentaron hacer al principio de la guerra en Ucrania fue un golpe de estado, eliminando Kiev con un ataque rápido. Eso no funcionó. Las tropas rusas se quedaron con el culo al aire. Así que llevaron toda su potencia de fuego hacia el este y el sur, empleando fuego de artillería masivo sobre el objetivo o a lo largo de sus avenidas de aproximación. Una vez que han destruido casi todo lo que tenían delante, entonces avanzan sus tropas metódicamente. Por lo tanto, no es una guerra de maniobras. Es una guerra de desgaste por el fuego. Es un ejército basado en el fuego a diferencia de lo que tenemos en Occidente, que es un ejército basado en las maniobras.

BERGEN: ¿Qué opina del nuevo comandante ruso en Ucrania, el general Aleksandr Dvornikov?

REPASS: Es un tipo de guerra de desgaste basada en el fuego. No es un tipo de guerra de maniobras. Va a hacer todo lo que ha hecho toda su vida, que es volar y destruir todo a su paso, y luego enviar las tropas. Esas tropas evacuarán por la fuerza a los ciudadanos ucranianos para asegurarse de que no hay posibilidad de un movimiento de resistencia en el puente terrestre desde Rusia a través de Donbás hasta Crimea.

BERGEN: ¿Cómo caracterizaría el estado de la guerra en el este y el sur ahora mismo? ¿Están ganando los rusos, en su propia mente?

REPASS: La situación actual es que Rusia está haciendo avances metódicos tanto en el norte como en el sur. Está tratando de fijar las fuerzas que defienden en el este y envolver a los defensores ucranianos, para luego derrotarlos en el sur. Los rusos también quieren rodear Mykolaiv, reducir la defensa y destruir a los defensores, y luego tener vía libre a Odesa. No pueden llegar a Odesa hasta que envuelvan o destruyan las fuerzas alrededor de Mikolaiv.

BERGEN: ¿Y por qué Odesa es el premio?

REPASS: Porque completa el corte de Ucrania del Mar Negro, y también es la puerta de entrada a Transnistria y Moldova.

BERGEN: ¿Qué opina de los comentarios del general ruso sobre ir a Moldavia? ¿Se los toma al pie de la letra?

REPASS: Me lo tomo como una amenaza seria, y creo que tienen sus ojos puestos en Moldova. Si pueden hacerlo, lo harán. En concreto, hablan de ir a Transnistria. Si pueden construir un puente terrestre hacia el sur de Transnistria, lo harán. Eso pondrá a Rusia a las puertas de Moldova y Moldova no podrá defenderse eficazmente de una invasión rusa.

BERGEN: ¿Se está ampliando la guerra de Ucrania?

REPASS: Es un hecho que Belarús ha sido un refugio para Rusia desde el comienzo de la guerra el 24 de febrero. Es un artículo de fe para los europeos con los que he hablado que Belarús es un estado cliente y que está controlado y gobernado esencialmente por Moscú. Belarús no ha aportado unidades militares a la lucha, pero ha alojado, basado y apoyado a las fuerzas rusas. Les han permitido lanzar operaciones desde su territorio: desde allí se han lanzado misiles terrestres, aéreos y de precisión.

Los funcionarios de Putin también han dicho que el Báltico no tiene ninguna base histórica y que son estados ilegítimos, lo mismo que dijeron de Ucrania antes de la guerra. Los tres estados bálticos, y Polonia, creen firmemente que después de Ucrania son los siguientes en la lista de objetivos de Rusia. Ven a Rusia como una amenaza existencial. Y no hay pruebas de que Putin esté dispuesto a detenerse en Ucrania.

BERGEN: ¿Qué pasa con todo este ruido de sables nucleares? ¿Cree usted que es solo una postura?

REPASS: Sí, creo que es sobre todo una postura. Una cosa sería que Putin lo dijera. Que lo diga el ministro de Exteriores Lavrov es otra cosa. Creo que es una postura si viene de Lavrov. En cuanto a su doctrina nuclear, utilizarán las denominadas armas nucleares tácticas si consideran que existe una amenaza significativa para la patria rusa. Ese es el tipo de circunstancias que Rusia ha comunicado a Occidente en las que utilizaría sus armas nucleares.

BERGEN: Así que es un umbral alto.

REPASS: Correcto.

BERGEN: Como resultado del hundimiento a mediados de abril del Moskva, el crucero de misiles ruso que servía como buque insignia de la Flota del Mar Negro, ¿cree usted que los chinos están mirando esto y haciendo un poco de examen de conciencia sobre si atacar a Taiwán sería prudente?

REPASS: Sí, lo creo. No solo el hundimiento del Moskva, sino también la capacidad de una oposición sólida y bien entrenada para detener una invasión. Rusia está siendo muy degradada por una fuerza numéricamente inferior, y no tienen un puente de agua para cruzar. Están cruzando Ucrania por tierra, mientras que los chinos tendrían que cruzar 100 millas (160 kilómetros) de agua para llegar a Taiwán. Así que, deben estar pensando que esto va a ser mucho más difícil de lo esperado.

BERGEN: Si eres Putin hoy, ¿cómo te sientes?

REPASS: Probablemente mejor que el día después del hundimiento del Moskva. Creo que probablemente se siente conflictivo y confuso, pero se da cuenta de que tiene que seguir adelante para conseguir una victoria aquí. Y está cautivo por una bestia de su propia creación en el sentido de que rara vez utiliza él mismo Internet. Nunca se le ha visto ante un ordenador y, al menos a finales de 2020, se dice que no tiene un iPhone.

No tiene ninguna conexión con el mundo exterior y toda su información se la da su círculo íntimo o lo que lee en los medios de comunicación rusos, que, por supuesto, están controlados por el Estado y solo emiten mensajes controlados por el Estado. Así que está en una cámara de eco como la de Corea del Norte y no está recibiendo información precisa.

BERGEN: Empezar una guerra, a menudo es la parte fácil. Las guerras tienen su propia lógica. Desafortunadamente, esta guerra podría durar un año o incluso dos.

REPASS: Me temo que tiene razón. Esta será una guerra agotadora y agonizante si dura más de un año, y creo que va a durar al menos dos años. Pero no podemos dejar que llegue a un punto muerto. Si llega a un punto muerto, Putin va a reclamar el éxito seguido de una brutal ocupación del territorio ucraniano que controla.

