Bad Bunny lanza nuevo disco y toma ventaja en la batalla por la canción del verano

Alejandra Ramos

(CNN) — El puertorriqueño Bad Bunny lanzó su quinto álbum de estudio “Un Verano Sin Ti”.

El miércoles por la mañana reveló el arte y la lista de 23 canciones, divididas en dos “lados”.

Bad Bunny, dio una probada de su álbum en abril al publicar una lista falsa de Craigslist para el Bugatti Chiron 2019 con un número de teléfono. Luego, las personas que llamaban podrían escuchar un clip de la canción principal del álbum y Bad Bunny decía: “Queda poco tiempo para que salga el álbum. Todavía no puedo decir la fecha. Pero puedo decirte el nombre: ‘Un Verano Sin Ti’. “

Bad Bunny se une al universo Marvel y Spider-Man: protagonizará al luchador mexicano “El Muerto”, en la cinta del mismo nombre

Antes del estreno de su nuevo álbum, el cantante también publicó algunos clips en Instagram de él y su novia Gabriela Berlingeri en la playa.

Bad Bunny protagonizará la próxima película “Bullet Train”, junto a Brad Pitt y encarnará a “El Muerto”, uno de los superheroes de Marvel. El personaje de “El Muerto” está relacionado con la lucha libre, según Marvel, una disciplina que apasiona al intérprete de “Yonaguni”. La cinta llegará a la gran pantalla el 12 de enero de 2024.

La lista completa de canciones del nuevo álbum sigue a continuación:

Lado a 1. Moscow Mule 2. Después De La Playa 3. Me Porto Bonito (con Chencho Corleone) 4. Tití Me Preguntó 5. Un ratito 6. Yo No Soy Celoso 7. Tarot (con Jhay Cortez) &. Neverita 9. La Corriente (con Tony Dize) 10. Efecto 11. Fiesta (con Rauw Alejandro) Lado B 12. Agualero 13. Enséñame a Bailar 14. Ojitos Lindos (con Bomba Estéreo) 15. Dos Mil 16 16. El Apagón 17. Otro Atardecer (con The Marías) 18. Un Coco 19. Andrea (con Buscabulla) 20, Me Fui De Vacaciones 21. Un Verano Sin Ti 22 de agosto 23. Callaíta

Marysabel Huston-Crespo colaboró a este reporte.

