‘Doctor Strange’ conjura un gran estreno mientras los cines se preparan para un verano vital

(CNN Business) — Luego de que la pandemia hiciera estragos en su negocio, la industria del cine tiene la esperanza de una remontada. La buena noticia para los cines es que no podrían pedir una película mejor para el inicio del verano boreal.

“Doctor Strange in the Multiverse of Madness” de Marvel llega a los cines este fin de semana. Es una de las películas más esperadas del año de la marca más fiable de Hollywood.

La película, protagonizada por Benedict Cumberbatch, se estrena en más de 4.000 cines y se espera que haga entre US$ 160 y US$ 180 millones en Norteamérica. Algunos analistas de la industria creen que la película podría superar la barrera de los US$ 200 millones en su estreno, lo que la convertiría en la novena película en lograr este hito.

La película ganó US$ 36 millones el jueves por la noche. Ese arranque podría crear cierto impulso cuando los cines se encuentran en su momento más fuerte desde el comienzo de la pandemia.

“Es difícil exagerar la importancia de este verano”

El verano de 2020 fue un desastre histórico para Hollywood.

Las películas fueron escasas (por no decir inexistentes), los cines tuvieron que luchar para encender las marquesinas y la taquilla estadounidense tuvo ingresos por US$ 176 millones, según Comscore (SCOR).

Eso: US$ 176 millones en total para todo el verano, es decir, US$ 4.100 millones menos que el verano de 2019 o, por ponerlo en otras palabras, menos de lo que podría hacer “Doctor Strange” solo este fin de semana. El verano pasado repuntó, pero aún se quedó por detrás de las cifras anteriores a la pandemia, computando un ingreso de US$ 1,7 millones a nivel doméstico.

En lo que va del año la taquilla muestra signos de recuperación con éxitos como “Uncharted” de febrero, “The Batman” en marzo y “Sonic The Hedgehog 2” de abril a la cabeza.

Este verano podría impulsar aún más las buenas vibras de la taquilla.

“Es difícil exagerar la importancia de este verano para la industria del cine”, dijo Shawn Robbins, analista jefe de Boxoffice.com, a CNN Business. “Hemos visto una clara demanda de que vuelvan las grandes películas a los cines, pero este verano es la mejor prueba hasta ahora”. Robbins cree que las películas más taquilleras de este verano pueden “acercarse o quizás superar los estándares prepandémicos”.

Más allá de los éxitos de taquilla de Marvel, que incluyen “Doctor Strange” y “Thor: Love and Thunder”, el verano está lleno de todo tipo de películas que podrían resultar exitosas.

Está “Top Gun: Maverick”, la secuela de la querida película de acción protagonizada por Tom Cruise, “Jurassic World: Dominion”, la nueva entrega de la saga de dinosaurios y “Elvis”, una biopic sobre El Rey protagonizada por Tom Hanks. También hay dos películas familiares remarcables, “Lightyear” y “Minions: The Rise of Gru” de Pixar, y está “Nope”, la última película de terror de Jordan Peele.

No se trata solo de dinero

“Nos estamos alejando de un punto en el que se puede culpar solo a la pandemia de los rendimientos bajos”, dijo Robbins. “Este verano puede demostrar cuánto equilibrio puede haber a medida que la industria se adapta y mejora”.

Esto es importante no solo para la taquilla de este verano, sino que también podría influir en el resto del año.

“El verano siempre ha sido de vital importancia para los cines, y el éxito de estas 18 semanas tan importantes marca la pauta de los resultados de todo el año”, dijo Paul Dergarabedian, analista principal de medios de comunicación de Comscore, a CNN Business.

Señaló que el verano es “tradicionalmente responsable del 40% de media de la taquilla anual”.

Pero este año el verano no es solo cuestión de dinero, sino de simbolismo.

La pandemia todavía está en marcha y los cines tienen un largo camino por recorrer antes de recuperarse realmente. Sin embargo, hay motivos para el optimismo.

“El éxito que ha tenido la industria en lo que va de año es una gran noticia para los cines que han pasado los dos últimos años creando metódica y pacientemente bloques de normalidad”, dijo Dergarabedian. “Todo ello fue para llegar a algo que se acerque a un mercado normal de películas de verano en los multicines, y puede que por fin lo estemos consiguiendo”.

