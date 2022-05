Gran explosión en el Hotel Saratoga de La Habana deja varios muertos y decenas de heridos

macamilarincon

(CNN) –– Al menos 8 personas murieron tras una gran explosión que sacudió el centro de La Habana, Cuba, este viernes y que destruyó el Hotel Saratoga, según el gobierno de la isla.

Última hora de la explosión en el Hotel Saratoga en La Habana, Cuba, en vivo: reacciones y novedades

Además, aproximadamente unas 30 personas están hospitalizadas, de acuerdo a las autoridades.

Más temprano, el gobierno indicó que 13 personas están desparecidas. “Continúan los trabajos de búsqueda y rescate en el hotel, donde todavía es posible que haya personas atrapadas”.

1 de 7 | Una explosión sacudió La Habana, Cuba el viernes, destruyendo el Hotel Saratoga. Autobuses y automóviles también fueron destruidos fuera del hotel. Mira las imágenes más impactantes 2 de 7 | Rescatistas trabajan después de una explosión en el hotel Saratoga de La Habana, el 6 de mayo de 2022. – Una poderosa explosión destruyó el viernes parte de un hotel en reparación en el centro de La Habana, presenció AFP. (Foto de ADALBERTO ROQUE/AFP vía Getty Images) 3 de 7 | La explosión destruyó el Hotel Saratoga. (Photo by ADALBERTO ROQUE/AFP via Getty Images) 4 de 7 | Vista de los daños tras una explosión en el hotel Saratoga de La Habana, el 6 de mayo de 2022. (Foto de ADALBERTO ROQUE/AFP vía Getty Images) 5 de 7 | Así trabajan los rescatistas en la zona de la explosión. (Photo by ADALBERTO ROQUE/AFP via Getty Images) 6 de 7 | Ambulancias afuera del Hotel Saratoga luego de una explosión en La Habana, el 6 de mayo de 2022. (Foto de ADALBERTO ROQUE/AFP vía Getty Images) 7 de 7 | Vista de una pared dañada después de una explosión en el Hotel Saratoga en La Habana, el 6 de mayo de 2022. (Foto de ADALBERTO ROQUE/AFP vía Getty Images)

No quedó claro de inmediato qué causó la explosión en el centro de la ciudad. Sin embargo, el gobierno señaló en su cuenta de Twitter que “investigaciones preliminares indican que la explosión la provocó un escape de gas”.

El presidente Miguel Díaz-Canel visitó el lugar de la explosión y el hospital Hermanos Ameijera, a donde trasladaron varias víctimas, según imágenes que compartió la Presidencia de Cuba en Twitter.

La policía y los bomberos de Cuba buscan entre los escombros a los sobrevivientes de la explosión en el cento de La Habana.

Una “explosión masiva”

Testigos le dijeron a Patrick Oppmann, corresponsal de CNN, en el lugar que había ocurrido una “explosión masiva”.

Imágenes desde la escena muestran la fachada de al menos tres pisos del edificio destruida. También se podían ver columnas de polvo y humo que se elevaban alrededor de los escombros en el suelo.

Autobuses y automóviles fuera del hotel también quedaron destruidos.

La historia del lujoso Hotel Saratoga, destruido por una explosión en La Habana

El hotel, que se construyó en la década de 1930 y cuenta con 96 habitaciones, fue reinaugurado en 2005 tras una remodelación, según su sitio web.

Lo que sabemos de la ubicación del Hotel Saratoga, destruido tras explosión 4:14

La policía y los bomberos cubanos buscaban entre los escombros a los sobrevivientes.

La escena de la explosión.

México expresa su solidaridad con Cuba

El ministro de Relaciones Exteriores de México tuiteó este viernes su solidaridad con las víctimas en Cuba, después de que una gran explosión destruyó el Hotel Saratoga y los vehículos cercanos en la capital, La Habana, dejando a los rescatistas peinando los escombros en busca de sobrevivientes.

“Nuestra solidaridad con las víctimas y afectados así como con el pueblo de esa querida y fraterna nación”, tuiteó Marcelo Ebrard.

Ebrard confirmó que la visita del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a Cuba en los próximos días se desarrollará según lo programado.

Con información de Abel Alvarado, Karol Suárez y Jorge Engels.

Noticia en desarrollo…

