Explosión en el Hotel Saratoga en Cuba: lo que sabemos del accidente

(CNN Español) — La policía y los bomberos continúan la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros después de que una explosión el viernes por la mañana destruyera el Hotel Saratoga de La Habana, Cuba, matando al menos 32 personas.

Aquí las claves que debes saber sobre la tragedia:

La posible causa de la explosión

Se cree que una fuga de gas fue la causa de la explosión en el Hotel Saratoga, según la Oficina Presidencial de Cuba, quien dijo que se darían más detalles. “Todo indica que la explosión fue provocada por un accidente”, dijo la Oficina Presidencial cubana en un tuit.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, visitó el lugar de la explosión y el hospital Hermanos Ameijeras, adonde fueron enviadas varias víctimas, según imágenes compartidas por la Oficina Presidencial en Twitter.

Díaz-Canel dijo el viernes que la explosión “no fue una bomba ni un ataque, es un accidente lamentable”, después de regresar al lugar de la explosión.

El reporte de las víctimas

El número de muertos tras la explosión del viernes asciende a 32, mientras que 19 personas siguen desaparecidas tras la explosión, dijo el sábado la funcionaria de la Cruz Roja, Gloria Bonnin, a la agencia estatal cubana de noticias Prensa Latina.

La empresa estatal Gaviota que administra el hotel dijo que 11 trabajadores murieron en la explosión y 13 continúan desaparecidos.

La Oficina Presidencial de Cuba reportó que para las 11:00 a.m. (hora local) del sábado, se habían reportado la muerte de 22 adultos y 4 menores de edad. El número de personas hospitalizadas era de 46, 31 adultos y 15 menores de edad.

Los medios estatales de Cuba informaron este sábado temprano que los equipos de rescate identificaron a 22, y cuatro de ellas menores de edad.

El primer secretario del Partido Comunista de Cuba en La Habana, Luis Torres Iríbar, dijo que el proceso de búsqueda en el lugar es lento porque “se trata de buscar cadáveres y sobrevivientes”, según el sitio web oficial de Cuba Granma.

Torres dijo que todas las agencias están participando en estos esfuerzos. “Tenemos los mapas del hotel, y la tecnología que tiene el país está enfocada a la búsqueda”.

“Estamos explorando la parte interior del hotel donde se supone que hay personas fallecidas”, explicó Torres y agregó que los equipos de rescate no han podido llegar a todas las áreas dentro del hotel.

Entre las víctimas hay dos turistas españoles. Una turista murió y otro resultó gravemente herido tras la explosión, según anunció este sábado el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

“Nos llega una trágica noticia desde Cuba. Ha muerto una turista española y otro ciudadano español está gravemente herido tras la explosión del hotel Saratoga”, tuiteó Sánchez.

“Todo nuestro cariño para sus familias y las de todas las víctimas y heridos. Nuestro apoyo al pueblo cubano”, agregó Sánchez.

El sábado, autoridades dijeron que una mujer cubanoamericana se encuentra entre los heridos, según Dalila Alba González, portavoz del Ministerio de Turismo.

El relato de los testigos

La policía y los bomberos de Cuba buscan entre los escombros a los sobrevivientes de la explosión en el cento de La Habana.

Testigos en las inmediaciones del hotel describieron una “explosión enorme”, que aparentemente destruyó autobuses y autos afuera del Hotel Saratoga, ubicado en el centro de la ciudad.

Las imágenes de la escena mostraron la fachada volada de al menos tres pisos del edificio adornado con estuco verde y blanco. Se podían ver columnas de polvo y humo que se elevaban alrededor de los escombros en el suelo.

Un equipo de CNN en el terreno vio a una mujer ensangrentada siendo llevada del lugar de la explosión. Los bomberos estaban usando sus propias manos para mover trozos de granito y piedra rotos para sacar a la gente de los escombros. Pedazos de toldos de metal, balcones y grandes trozos de piedra estaban esparcidos a unos 90 metros de distancia del hotel.

La trascendencia del hotel

El Hotel Saratoga de La Habana tiene una larga historia. El edificio, ubicado a pasos del Capitolio, fue construido a fines del siglo XIX y, ya para la década de 1930, era uno de los hoteles destacados de la ciudad.

El edificio donde se encuentra el Hotel Saratoga, según el historiador Carlos Venegas, había sido concebido para albergar almacenes, viviendas y casas de huéspedes. Lo mandó a construir el comerciante español Gregorio Palacios sobre el 1879-1880, según la reseña del hotel.

¿En qué lugar de La Habana queda el Hotel Saratoga, destruido tras una explosión?

“Gregorio Palacios, natural de Santander, era uno de los propietarios urbanos más ricos de La Habana y uno de los mayores contribuyentes al erario”, explica el historiador según cita una reseña del hotel. En 1879 firmó el contrato para la la construcción del edificio de tres plantas.

“La baja era un almacén de tabaco, tienda y zaguanes de entrada a las cuatro casa que ocupaban el piso principal o segunda planta. La tercera se destinaba a hotel o casa de huéspedes, con 43 habitaciones y un salón comedor”, explicó.

El Hotel Saratoga, que antes se ubicaba en la calle Monte, fue trasladado a este edificio en la calle Prado hacia 1933.

Antes de ser destruido por la explosión del viernes, la fachada del hotel conservaba algunas de las características originales. Elementos del edificio como las rejas, las celosías de madera, escaleras de mármol y columnas mostraban cómo fue originalmente, pese a los grandes cambios que había puertas adentro.

