Hay peores madres que tú… en el reino animal

(CNN) — Si eres madre, probablemente habrás experimentado el clásico ejercicio de “¿y si…?” desde que te enteraste de que ibas a ser madre.

¿Y si mi hijo nunca aprende a leer? ¿Y si le gusta más otro padre? ¿Y si su comida no es orgánica, o si elijo el preescolar equivocado?

Preocuparse de que vas a fracasar es normal, y cometerás errores, pero si te pones en perspectiva debes saber que hay madres mucho peores que tú, escribió la escritora de comedia Glenn Boozan en su nuevo libro There Are Moms Way Worse Than You: Irrefutable Proof That You Are Indeed a Fantastic Parent. Lo ilustró Priscilla Witte.

Entre esas madres cuestionables se encuentran las hormigas Drácula, que chupan la sangre de sus crías, escribió Boozan, y los escarabajos sexton, que ponen sus huevos sobre o junto a un ratón en descomposición y se encargan de las crías alimentándolas del cadáver.

La inspiración para el libro de Boozan surgió de su sorpresa al conocer el miedo y la culpa de su hermana por ser una mala madre, ya que ella es “la mejor madre del mundo”, dijo. “Sus hijos son unos ángeles perfectos, y yo estoy obsesionada con ellos”.

Como escritora de comedia, Boozan dijo: “Obviamente salen cosas tontas de mi boca todo el tiempo. En lugar de alguna cita inspiradora, una hermosa cita instagrammable, le respondí con: ‘Bueno, no sé. Las madres de hámsteres se comen a sus bebés. Así que al menos tú no haces eso’. Y eso la hizo reír. Y se sintió mejor”.

Boozan espera que su libro ayude a aliviar los miedos que pueden verse acentuados por las redes sociales, la televisión, la publicidad y los miembros de la familia sobreprotectores, aunque sea “por un momento con un poco de risa”.

El libro es una lectura de 20 minutos que puedes hacer mientras tu hijo se niega a dormir la siesta en la cuna o se limpia los mocos en la pared en silencio.

Aquí tienes la primicia de otras tres “malas” mamás que podrían hacerte sentir mejor este Día de las Madres.

Pandas

La hembra de panda gigante Yaya cuida de su bebé de 5 meses en el zoológico de Chongqing, en Chongqing, China, el 17 de enero de 2016.

“Las madres panda son perfectas, hasta que son bendecidas con dos. Los gemelos son difíciles, así que se deshacen de uno… es terrible. Y cierto”.

Si un panda tiene gemelos, abandona al más débil de los dos ya que solo tiene energía y recursos para cuidar a uno, según un estudio de 2016. Ser madre de pandas es un trabajo demandante, ya que los pandas recién nacidos no pueden ver, oír, gatear, regular su temperatura corporal o expulsar residuos por sí mismos. Necesitan que se les acune para darles calor y que se les frote la barriga para estimular los músculos que les ayudan a expulsar los desechos.

Poder criar a dos pandas recién nacidos es algo raro. “Descubrí que, incluso en un zoo con entornos totalmente ideales y controlados, normalmente uno de los gemelos panda no sobrevive”, dice Boozan.

Koalas

Una cría de koala macho se aferra a la espalda de su madre en el zoológico de Duisburgo, Alemania, el 27 de marzo de 2013.

“Para la hora de la cena, una mamá koala alimentará a sus hijos con su caca. Recuérdalo cuando te sientas mal por dar a los tuyos comida rápida”.

La ingesta de heces o estiércol se conoce como coprofagia, que “ayuda a los animales a adquirir el microbioma intestinal necesario para digerir una dieta compleja y más variada”, según una publicación de 2020. En el caso de los koalas, esta práctica puede ayudarles a adaptarse a nuevos hábitats con diferentes especies de plantas de eucalipto, que son su principal fuente de alimento.

Quokkas

Esta imagen es un extracto del libro de Boozan.

“Si una madre quokka se encuentra cara a cara con dingos en la naturaleza, ¿adivina qué hará para escapar? Así es: lanzará a su hijo”, escribió Boozan.

El quokka, un tipo de walabí pequeño, no lanza literalmente a su cría hacia un depredador. Pero, cuando se ve amenazado, este marsupial peludo crea una distracción expulsando a su cría de su bolsa al relajar los músculos, permitiendo que su carga caiga al suelo. “La cría sirve como una deliciosa distracción para el depredador mientras la madre corre hacia un lugar seguro, con la esperanza de reproducirse de nuevo”, escribió Boozan.

La esperanza de vida de los quokkas es de unos 10 años, y las hembras pueden tener 17 crías a lo largo de su vida, con dos crías nacidas cada año, según el Museo Australiano.

Dar lo mejor de ti es suficiente

Al leer sobre estas “horribles madres animales”, podrías pensar: “Vaya, ¿cómo pudieron hacer algo así?”. dice Boozan.

Pero el espíritu del libro “There Are Moms Worse Than You vincula a los humanos y a los animales en sus hazañas maternas: incluso las prácticas aparentemente dudosas de las madres de los animales son estrategias de supervivencia diseñadas para ayudarse a sí mismas o a sus crías. Y, a veces, las sociedades simplemente no fomentan entornos ideales para la crianza de los hijos.

“La mejor reacción que he recibido de la gente es cuando me dicen que el libro les permitió respirar hondo durante un minuto, y que se rieron y se sorprendieron a sí mismos y pensaron: ‘Bien, quizás al menos por hoy, al menos durante los próximos 15 minutos, no tengo que ser tan duro conmigo misma'”, dijo Boozan. “Si puedo hacer que una madre se sienta así, el libro ha sido un éxito”.

