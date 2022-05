Lo último de la guerra en Ucrania: Zelensky recibe a una delegación del Senado de EE.UU.

Sol Amaya

(CNN Español) — La guerra de Rusia en Ucrania no da tregua. Las fuerzas ucranianas continúan presionando con una contraofensiva en la región nororiental de Járkiv. La retirada de las fuerzas rusas de áreas alrededor de la segunda ciudad más grande de Ucrania ha revelado nueva evidencia de atrocidades.

En tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dice que el país ha retomado seis asentamientos de manos de las fuerzas rusas desde el viernes y 1.015 en total desde el comienzo del conflicto en febrero.

Aquí te contamos los desarrollos más recientes de la guerra que mantiene en vilo al mundo.

Dónde tienen lugar los combates

En el este de Ucrania, las imágenes satelitales y los testimonios de primera mano han brindado una imagen más completa de los múltiples y desastrosos esfuerzos de las fuerzas rusas para cruzar el río Siverskyi Donets durante la última semana. Los rusos pueden haber sufrido muchas bajas y perdido hasta 70 vehículos blindados y otros equipos al intentar cruzar el río a principios de esta semana. Su objetivo era tratar de rodear las defensas ucranianas en la región de Luhansk, pero fracasó espectacularmente.

Una fotografía muestra casas destruidas en el pueblo de Vilkhivka, cerca de la ciudad oriental de Já el 13 de mayo de 2022, en el día 79 de la invasión rusa de Ucrania. – El jefe del Pentágono pidió un alto el fuego ‘inmediato’ en Ucrania en una llamada con su homólogo ruso el 13 de mayo de 2022. (Foto de DIMITAR DILKOFF/AFP a través de Getty Images)

En la región de Luhansk, más de 50 casas han sido destruidas por los bombardeos rusos, mientras continúan los combates alrededor de un cinturón de ciudades industriales en el área, según funcionarios ucranianos. Los rusos parecen haber progresado poco sobre el terreno después de consolidar su control sobre Rubizhne a principios de esta semana.

En el norte de Ucrania, un contraataque ucraniano ha recuperado varias aldeas en el área al este de Járkiv. Los avances ucranianos amenazan con la vergüenza simbólica de expulsar a las fuerzas del Kremlin de regreso a su propia frontera y, al mismo tiempo, plantean la amenaza estratégica de cortar las líneas de suministro de Rusia hacia Ucrania y sus fuerzas más al sur en la región de Donbá. También ha revelado más pruebas de aparentes atrocidades.

En Mariúpol continúan las difíciles negociaciones sobre el destino de los soldados ucranianos que aún están atrapados en la planta siderúrgica de Azovstal, dijo Pavlo Kyrylenko, jefe de la administración militar de la región de Donetsk. Mientras tanto, dijo, los rusos continuaron atacando Avozstal desde el aire. “Estas son bombas pesadas, de vacío y de alto poder explosivo”, dijo el funcionario.

Un militar ucraniano inspecciona municiones abandonadas junto a un vehículo militar ruso destruido cerca de la aldea de Mala Rogan al este de Járkiv, el 13 de mayo de 2022, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de SERGEY BOBOK/AFP vía Getty Images)

Rusia le corta su suministro eléctrico a Finlandia

Rusia suspendió las exportaciones de energía a Finlandia, confirmó el operador finlandés Fingrid a CNN este sábado.

La vicepresidenta sénior de operaciones del sistema de energía de Fingrid, Reima Päivinen, dijo que el suministro se cortó efectivamente a las 12 a. m. CET del sábado (7 p. m. ET el viernes).

Agregó que la suspensión no tuvo ningún impacto en el mercado y que Finlandia “puede hacer frente” al corte, ya que la electricidad rusa representa una pequeña fracción del consumo total del país.

“También nos dirigimos al verano y se necesitará menos electricidad”, dijo Päivinien, y agregó que estaba “seguro de que no habrá problemas importantes” el próximo invierno.

El viernes, Fingrid dijo que Rusia suspendería las exportaciones de energía debido a problemas para recibir los pagos.

Un poco de contexto: el gobierno finlandés propondrá este domingo que el país se una a la OTAN, dijo a los periodistas el jueves el ministro de Relaciones Exteriores de Finlandia, Pekka Haavisto. Luego, la propuesta se sometería a votación parlamentaria con una sesión plenaria programada para el lunes por la mañana.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que la posible adhesión de Finlandia a la OTAN marcaba un “cambio radical en la política exterior del país” y advirtió sobre contramedidas de represalia.

Finlandia comparte una frontera de 1330 km con Rusia y su adhesión significaría que Rusia compartiría una frontera con un país que está formalmente alineado con EE.UU.

“Rusia se verá obligada a tomar medidas de represalia, tanto de carácter militar-técnico como de otro tipo, para detener las amenazas a su seguridad nacional que surjan en este sentido”, dijo.

A fines de abril, Gazprom dijo que detuvo por completo los suministros a la compañía de gas polaca PGNiG y a la búlgara Bulgargaz luego de que se negaran a cumplir con la demanda de Moscú de pagar en rublos en lugar de euros o dólares.

Finlandia decidirá buscar la membresía en la OTAN “en los próximos días”

El presidente de Finlandia, Sauli Niinistö, le dijo este sábado a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que la nación nórdica decidirá “buscar la membresía en la OTAN en los próximos días”, dijo la oficina de Niinistö en un comunicado.

Durante la llamada telefónica iniciada por Finlandia, “el presidente Niinistö le dijo al presidente Putin cuán fundamentalmente las demandas rusas a fines de 2021 con el objetivo de evitar que los países se unan a la OTAN y la invasión masiva de Rusia a Ucrania en febrero de 2022 han alterado el entorno de seguridad de Finlandia”, se lee en el comunicado.

“La conversación fue directa y se llevó a cabo sin agravantes. Se consideró importante evitar las tensiones”, se cita a Niinistö en el comunicado.

Niinistö señaló que ya le había dicho a Putin en su primera reunión en 2012 “que cada nación independiente maximiza su seguridad” y que “esto es lo que está sucediendo ahora también”, dice el comunicado.

Al unirse a la OTAN, Finlandia “fortalece su propia seguridad y asume su responsabilidad” ya que “no está lejos de nadie más”, dice el comunicado. En el futuro, Finlandia “quiere ocuparse de las cuestiones prácticas derivadas de ser vecino de Rusia de manera correcta y profesional”, añade.

Niinistö “reiteró su profunda preocupación por el sufrimiento humano causado por la guerra que Rusia libra en Ucrania” y “subrayó el imperativo de la paz”. También “transmitió los mensajes sobre asegurar la evacuación de civiles entregados a principios de la misma semana por el presidente (de Ucrania), Volodymyr Zelenskyy”, según el comunicado.

La respuesta de Putin a Finlandia

El presidente de Finlandia, Sauli Niinistö, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, tuvieron “un franco intercambio de opiniones” durante la llamada telefónica este sábado que se realizó en relación con la intención anunciada de los líderes finlandeses de solicitar la membresía en la OTAN, dijo el Kremlin en un comunicado.

“Vladimir Putin enfatizó que abandonar la política tradicional de neutralidad militar sería un error, ya que no hay amenazas para la seguridad de Finlandia”, se lee en el comunicado del Kremlin.

“Tal cambio en la política exterior del país puede tener un impacto negativo en las relaciones ruso-finlandesas, que durante muchos años se han construido con un espíritu de buena vecindad y cooperación de asociación, y fueron mutuamente beneficiosas”, agrega.

Los líderes también discutieron la situación en Ucrania, dijo el Kremlin. “Vladimir Putin, en particular, compartió su evaluación del estado del proceso de negociación entre los representantes ruso y ucraniano, que en realidad fue suspendido por Kyiv, que no muestra interés en un diálogo serio y constructivo”, dice el comunicado.

Zelensky da la bienvenida a Kyiv a la delegación del Senado de EE.UU.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en el centro, en Kyiv con, de izquierda a derecha, los senadores republicanos John Barrasso, Mitch McConnell, Susan Collins y John Cornyn.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dio la bienvenida a Kyiv a una delegación del Congreso encabezada por el líder de la minoría del Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell.

Zelensky dijo en su cuenta de Instagram que la visita “es una fuerte señal de apoyo bipartidista a Ucrania por parte del Congreso de Estados Unidos y el pueblo estadounidense”.

View this post on Instagram A post shared by Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Agregó: “Gracias por su liderazgo para ayudarnos en nuestra lucha no solo por nuestro país, sino también por los valores democráticos y las libertades. Realmente lo apreciamos”.

También se ve a los senadores republicanos Susan Collins de Maine, John Barrasso de Wyoming y John Cornyn de Texas reunirse con Zelensky en videos y fotografías en las cuentas oficiales de las redes sociales del presidente.

No está claro si la reunión tuvo lugar este sábado y si la delegación todavía está en Kyiv.

Este artículo fue escrito con información de Tim Lister, Martin Goillandeau, Chris Liakos, Radina Gigova y el equipo de CNN.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.