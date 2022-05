Lo que Amber Heard prometió hacer con los US$ 7 millones del divorcio con Johnny Depp

Alexandra Ferguson

(CNN) — Amber Heard terminó de testificar en el interrogatorio directo en el caso de difamación por US$ 50 millones con su exmarido Johnny Depp este lunes, después de una pausa de una semana en los procedimientos.

Los abogados de Depp comenzaron a interrogar a Heard el lunes por la tarde.

Depp acusó a Heard de difamarlo en un artículo de opinión de 2018 escrito para el diario The Washington Post. En el artículo, que se publicó aproximadamente dos años después de que se divorciaran, Heard se describió como una “figura pública que representa el abuso doméstico”. Aunque Depp no fue nombrado en el artículo, afirma que le costó lucrativos papeles.

Heard presentó una contrademanda por US$ 100 millones.

“Cada palabra era cierta”

Heard declaró este lunes sobre el artículo de opinión en el centro del caso. Ella dijo que no quería que el nombre de Depp apareciera en el artículo, redactado originalmente por la ACLU, pero que aceptó que se publicara en su nombre porque creía en la necesidad de concienciar sobre los temas tratados en el artículo de opinión.

“Cada palabra es cierta”, dijo Heard.

Amber Heard habla con su abogada Elaine Bredehoft en la sala del Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax el lunes.

Heard declaró que no participó en la redacción de los titulares que finalmente se publicaron en internet y en la edición impresa, pero dijo que estaba orgullosa de la versión que apareció en el periódico.

El fin de su matrimonio

Heard testificó que el consumo de drogas y los supuestos abusos físicos de Depp la llevaron a solicitar el divorcio de él en 2016, tras poco más de un año de matrimonio.

“Sabía que si no lo hacía, probablemente no sobreviviría, literalmente. Estaba tan asustada de que fuera a terminar realmente mal para mí, y realmente no quería dejarlo. Lo amaba, mucho”, dijo Heard. “La violencia era ahora la norma y no la excepción”.

Heard también testificó sobre el motivo por el que no cooperó con la policía cuando ésta acudió a la casa de la pareja en Los Ángeles poco después de un altercado entre ambos en mayo de 2016.

“¿Por qué no quiso cooperar con la policía?”, preguntó la abogada de Heard, Elaine Bredehoft.

“Porque quería proteger a Johnny. No quería que lo arrestaran. No quería que esto saliera a la luz. No quería que tuviera problemas”, declaró Heard.

“Quiero seguir adelante”

Heard también testificó sobre su contrademanda, que gira en torno a tres declaraciones que el abogado de Depp hizo, la primera en 2019, en referencia a las afirmaciones de Heard sobre los abusos, calificando cada vez sus afirmaciones como un “engaño”.

“Por desgracia, todo esto es real”, declaró Heard. “Johnny y yo vivimos esto. Aguantamos esto. Yo viví esto y sobreviví por poco, pero sobreviví”.

Heard testificó que sus escenas en la próxima secuela de “Aquaman”, titulada “Aquaman and the Lost Kingdom”, fueron reducidas desde que se hicieron esas declaraciones.

Amber Heard y Johnny Depp en el tribunal el lunes

“Luché mucho para seguir en la película”, declaró Heard. “Me dieron un guion y me dieron nuevas versiones del mismo. Básicamente recortaron un montón de mi papel”.

CNN se puso en contacto con Warner Bros, el estudio que está detrás de la franquicia “Aquaman”, para pedirle comentarios. (Tanto CNN como Warner Bros. forman parte de Warner Bros. Discovery).

Heard declaró que no quería ser parte del juicio que la ha obligado a revivir experiencias dolorosas y personales que había tratado de mantener en privado.

“Tengo un bebé; quiero seguir adelante. Quiero que Johnny siga adelante también”, dijo Heard. “Solo quiero que me deje en paz”.

Comienza el contrainterrogatorio

Durante el inicio del contrainterrogatorio, Camille Vasquez, abogada de Depp, comenzó a interrogar a Heard sobre sus acusaciones de abuso, a veces haciendo un acercamiento en las fotos tomadas a la actriz durante sus apariciones públicas después de diferentes supuestos incidentes de abuso físico y señalando que Heard no tenía lesiones visibles.

Heard ha acusado a Depp de haber abusado física y sexualmente de ella a lo largo de su relación. Depp ha negado haber golpeado a Heard durante su testimonio. El equipo legal de Depp ha acusado a Heard de ser el abusador en la relación.

“El señor Depp es su víctima, ¿no es así?” preguntó Vásquez a Heard.

“No, señora”, respondió Heard.

Vásquez recordó múltiples incidentes en los que Heard acusó a Depp de haberla golpeado, en ocasiones en la cara, mientras llevaba pesados anillos. Heard testificó que mientras la pareja estaba en Rusia en junio de 2013 que Depp supuestamente la golpeó en la cara tan fuerte que pensó que se había roto la nariz y que había sangre “por todas partes”. Vásquez sacó fotos tomadas a Heard durante el viaje y después del supuesto incidente y cuestionó a la actriz al respecto.

“No tiene ninguna herida visible en la cara, ¿verdad?”, preguntó Vásquez.

“Ninguna que se pueda ver”, respondió Heard.

“¿A pesar de que el señor Depp la golpeó en la cara con tanta fuerza que le sangró la nariz?”, dijo Vásquez.

“Lo hizo”, respondió Heard.

Antes de que el tribunal concluyera por hoy, Vásquez interrogó a Heard sobre las donaciones benéficas que se comprometió a hacer con su acuerdo de divorcio de US$ 7 millones, que Depp ya pagó a Heard en su totalidad.

Heard declaró anteriormente que no ha cumplido las promesas monetarias que hizo a la ACLU y a un Hospital Infantil de Los Ángeles, porque Depp la demandó.

“Sentada aquí hoy, señora Heard, usted todavía no ha donado el acuerdo de divorcio de US$ 7 millones a la caridad, ¿cierto?”, preguntó Vásquez.

Heard comenzó a responder: “Incorrecto. He prometido la totalidad, US$ 7 millones a la caridad y tengo la intención de cumplir….”

Vásquez interrumpió bruscamente a Heard. “Sra. Heard, esa no era mi pregunta. Por favor, intente responder a mi pregunta”.

“A día de hoy, ¿no ha pagado US$ 3,5 millones de su propio dinero a la ACLU?”, preguntó Vásquez a Heard.

“No lo he hecho”, respondió Heard.

Vásquez continuó: “¿Y a día de hoy no ha pagado US$ 3,5 millones de su propio dinero al Hospital Infantil de Los Ángeles?”.

“Todavía no lo he hecho; Johnny me demandó”, respondió Heard.

Se espera que el interrogatorio continúe el martes a las 9 de la mañana, hora del este.

Se prevé que los argumentos finales del juicio comiencen alrededor del 27 de mayo, seguidos de las deliberaciones del jurado.

