La hermana de Amber Heard testificó que vio a Johnny Depp abusar de su hermana

(CNN) — La hermana de la actriz estadounidense Amber Heard testificó este miércoles que vio al actor Johnny Depp agarrar a Heard por el cabello y golpearla en la cara repetidamente cuando estaban casados.

Whitney Heard Henriquez, la hermana menor de Heard, testificó en la corte este miércoles como parte del caso de difamación en curso entre Heard y su exesposo, Depp.

Henriquez dijo que vivió con Heard y Depp de vez en cuando durante el transcurso de su relación y que pensaba en Depp como un hermano.

Whitney Henriquez, hermana de la actriz Amber Heard, testifica en el estrado durante el juicio por difamación de Johnny Depp contra su exesposa. Mayo 18 de 2022.

Heard Henriquez testificó que había consumido cocaína con Depp, incluso justo antes de un incidente en el que vio a Depp arrojar una lata de Red Bull a su enfermera, Debbie Lloyd, lo que Lloyd negó en su testimonio. Heard Henriquez dijo que durante un altercado, Depp subió corriendo unas escaleras hacia ella.

“Él viene detrás de mí, me golpea en la espalda. Escucho a Amber gritar, ‘no le pegues a mi maldita hermana’. Ella le lanza golpes, le da uno”, dijo Henriquez. “En ese momento, Johnny ya había agarrado a Amber por el cabello con una mano y la golpeaba repetidamente en la cara con la otra”.

Depp acusó a Heard de difamarlo en un artículo de opinión de 2018 para The Washington Post. En el artículo, que se publicó aproximadamente dos años después de que se divorciaran, Heard se describió a sí misma como una “figura pública que representa el abuso doméstico”. Aunque Depp no fue nombrado en el artículo, afirma que le costó papeles de actuación lucrativos.

Heard ha presentado una contrademanda por US$ 100 millones.

Heard acusó a Depp de abusar física y sexualmente de ella durante su relación. Depp negó haber golpeado a Heard durante su testimonio.

El equipo legal de Depp ha acusado a Heard de ser la abusadora en la relación.

“No era mi lugar”, dice la hermana de Amber Heard

Heard Henriquez, quien fue contrainterrogada por la abogada de Depp, Rebecca Lecaroz, dijo que a veces actuó como consejera matrimonial y, en ocasiones, se puso del lado de Depp en las discusiones. Lecaroz cuestionó a Heard Henriquez sobre por qué apoyaba a su hermana cuando quería seguir en la relación con Depp.

“Querías que la Sra. Heard se quedara con el Sr. Depp incluso después de que lo viste golpearla, ¿verdad?”, preguntó Lecároz.

“Eso es realmente simplificar demasiado algo que está lejos de ser simple. Una vez más, Amber estaba muy enamorada, al igual que Johnny. Ella me decía que quería algo. Así yo estuviera o no de acuerdo, así estuviera de acuerdo o no con lo que estaba pasando, no era mi lugar”, testificó Henriquez.

Este miércoles, los miembros del jurado también escucharon el testimonio de varios testigos, incluidos un maquillador y un entrenador de actuación que trabajaron con Heard, quienes dijeron que vieron a Heard con lesiones durante su relación con Depp.

Varios testigos dijeron que vieron a Heard con heridas en la cara después de un altercado en mayo de 2016 que finalmente precedió a que Heard obtuviera una orden de restricción contra Depp y que la pareja se divorciara.

Su testimonio contradice el de dos agentes de policía de Los Ángeles, quienes testificaron anteriormente en el juicio que no vieron lesiones visibles en el rostro de Heard ni desorden en la casa de la expareja.

El juicio está programado para que continúe este jueves.

