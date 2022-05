Encuentran culpable a autora de novelas románticas eróticas del homicidio de su marido

Alexandra Ferguson

(CNN) — A diferencia de las antagonistas en sus novelas románticas eróticas, la autora Nancy Campton-Brophy no se salió con la suya.

Un jurado la declaró culpable este miércoles de homicidio intencional sin premeditación por la muerte de su marido, el chef Daniel Brophy, que fue asesinado a tiros en la escuela culinaria donde daba clases de cocina en 2018.

Acusan a novelista que escribió “Cómo asesinar a tu esposo” de matar a su esposo

Crampton-Brophy, que en su día escribió un conocido ensayo titulado “Cómo asesinar a tu marido”, no mostró ninguna emoción mientras se leía el veredicto en un tribunal de Portland, Oregon.

Los fiscales argumentaron que la pareja tenía problemas con las deudas, las novelas publicadas por Crampton-Brophy no eran grandes éxitos de ventas y que la muerte de él podría haberle dejado a ella más de un millón de dólares en pólizas de seguro de vida y otros activos.

Los fiscales dijeron al jurado que Crampton-Brophy siguió a su marido al trabajo y le disparó con una pistola Glock de 9 mm. Los investigadores encontraron dos casquillos de 9 mm en la escena. También había comprado un kit de montaje de “arma fantasma” que los investigadores encontraron más tarde en un almacén. Las “armas fantasma” son armas de fuego no registradas y no rastreables.

Ella era la única persona que tenía un motivo para matar a su marido, dijo el fiscal adjunto del condado de Multnomah, Shawn Overstreet, en los argumentos finales de esta semana.

“Esto no funcionaba para Nancy”, dijo Overstreet. “No se trata solo de dinero. Se trata del estilo de vida que Dan no podía darle”.

Crampton-Brophy, de 71 años, subió al estrado y rechazó esa afirmación, diciendo que estaba mejor económicamente con su marido vivo. También declaró que no podía recordar todos los detalles de la mañana en que su marido fue asesinado y que el que hayan visto su automóvil cerca de la escuela culinaria esa mañana fue una mera coincidencia.

Esto es lo que debes saber sobre las “armas fantasma” y por qué Biden pide su regulación

Sobre el motivo por el que había comprado una pistola y un kit de “arma fantasma”, dijo que era parte de la investigación para un nuevo libro.

“Lo que puedo decir es que fue para escribir”, dijo. “No fue, como ustedes creen, para asesinar a mi marido”.

El jurado no se lo creyó. Crampton-Brophy se enfrenta a un mínimo de 25 años de prisión en su sentencia, fijada para el 13 de junio.

Ella pintó un retrato de una vida perfecta con su marido

Las novelas de Crampton-Brophy eran historias de intentos de asesinato, infidelidad, crimen, lujuria y libertinaje en general, todos ellos temas habituales en las novelas de suspenso romántico. En “The Wrong Husband”, una mujer intenta escapar de su marido maltratador escondiéndose en España durante su viaje de aniversario.

“Mis historias tratan sobre hombres guapos y mujeres fuertes, sobre familias que no siempre funcionan y sobre la alegría de encontrar el amor y la dificultad de hacer que dure”, escribió en su página web.

El asesinato de su marido fue un giro de la trama que podría haber sido arrancado de uno de sus libros. Y cuando se convirtió en sospechosa, fue un acontecimiento sorprendente para una mujer que había retratado la vida con su marido de casi dos décadas como cualquier cosa menos mala.

El chef Daniel Brophy en una captura de pantalla de un video del instituto culinario publicado en 2010.

La pareja vivía en un tranquilo suburbio de Portland, donde él criaba pavos y gallinas, cuidaba un huerto y le gustaba preparar comidas para ella.

“Soy una persona con defectos, Dan era una persona con defectos… juntos formábamos un buen equipo”, declaró.

Luego llegó la mañana del 2 de junio de 2018, cuando alguien asesinó a tiros a Daniel Brophy en la cocina del Instituto Culinario de Oregon. Los alumnos llegaron a clase y lo encontraron sangrando en el suelo.

En los documentos del tribunal, los fiscales dijeron que el hombre de 63 años había recibido dos disparos: uno en la espalda mientras estaba de pie junto a un fregadero llenando cubetas de hielo y agua para los estudiantes, y luego una segunda vez en el pecho a corta distancia. Las balas penetraron en su columna vertebral y le atravesaron el corazón. Brophy llevaba con él su cartera con dinero en efectivo y tarjetas de crédito, y no había señales de robo o entrada forzada.

El asesinato siguió siendo un misterio público durante meses. Luego vino el arresto de Crampton-Brophy en septiembre de 2018 y, de repente, la imagen del feliz matrimonio de la pareja se derrumbó.

Esta escritora de novelas románticas es juzgada por el homicidio de su marido en lo que parece un giro de una de sus novelas

Dificultades financieras

Los fiscales sostienen en los documentos judiciales que los Brophy se enfrentaban a dificultades financieras y habían vaciado su cuenta de jubilación dos años antes del tiroteo. Crampton-Brophy, cuyos libros no eran financieramente lucrativos, ideó el plan de matar a su marido para cobrar más de US$ 1,5 millones de múltiples pólizas de seguro de vida y otros activos, dijeron los fiscales.

“Dan Brophy estaba contento en su estilo de vida sencillo, pero Nancy Brophy quería algo más”, dijeron los fiscales en los documentos judiciales. “A medida que Nancy Brophy se volvía más desesperada financieramente y su carrera de escritora se tambaleaba, se quedó con pocas opciones …”.

El cuerpo de Brophy fue encontrado por sus estudiantes de cocina. En el momento de su muerte, estaba solo en la escuela, dijeron los fiscales.

La escuela no tenía cámaras de seguridad, pero las cámaras de tráfico cercanas mostraron la minivan Toyota de Crampton-Brophy en las calles de la ciudad cerca del instituto culinario cerca del momento del tiroteo, dijeron los fiscales.

La autora Nancy Brophy en una fotografía de su detención en 2018.

“Para Nancy Brophy, Dan Brophy valía casi US$ 1,5 millones muerto y valía una vida de dificultades financieras si seguía vivo. Nancy Brophy planeó y llevó a cabo lo que creía que era el asesinato perfecto. Un asesinato que ella creía que la liberaría de las garras de la desesperación financiera”.

Pero la abogada de la defensa, Lisa Maxfield, calificó el caso del estado como circunstancial.

Argumentó que Crampton-Brophy amaba a su marido y no tuvo nada que ver con el asesinato. La pareja había hecho varias escapadas románticas en los meses anteriores a la muerte de Brophy y estaban planeando un viaje de verano al Monte Rushmore, dijo la defensa.

El asesinato atrajo la atención sobre los escritos de Crampton-Brophy

La noticia del asesinato sorprendió a la comunidad de Portland y llegó a los titulares de todo el mundo, en parte debido a algo que Crampton-Brophy escribió siete años antes de la muerte de su marido.

Nancy Crampton-Brophy, a la izquierda, en su juicio en Portland, Oregon. Ha permanecido detenida desde su arresto en septiembre de 2018.

En 2011, publicó una entrada en su blog titulada “Cómo asesinar a tu marido”.

“Como escritora de suspenso romántico, paso mucho tiempo pensando en el asesinato y, en consecuencia, en el procedimiento policial”, comenzaba la entrada de 700 palabras. Se publicó en un blog llamado “See Jane Publish” que ahora es privado. El ensayo estaba dividido en secciones que detallaban los pros y los contras de matar a un marido malvado.

“Si se supone que el asesinato me libere, ciertamente no quiero pasar tiempo en la cárcel”, escribió Crampton-Brophy. “Y permítanme decir claramente para que conste, que no me gustan los overoles y que el naranja no es mi color”.

Pero el juez dictaminó el lunes que el ensayo no se permitiría como evidencia porque fue escrito hace años como parte de un seminario de escritura y podría predisponer injustamente al jurado.

Resultó que los miembros del jurado no necesitaron leerlo para llegar a su veredicto.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.