Los precios de casi todo en el supermercado han subido, excepto el pollo rostizado. Te explicamos el por qué

Victoria Fernandez

Nueva York (CNN Business) — En la tienda de comestibles, los compradores han visto aumentar los precios de los alimentos al ritmo más rápido en décadas. Sin embargo, el precio de un favorito caliente, jugoso y asado no se ha movido en varias de las principales cadenas: pollos rostizados.

A pesar de un aumento anual del 16,4% en los precios del pollo, los pollos rostizados se mantienen en US$ 4,99 en Costco y BJ’s Wholesale Club. En Sam’s Club cuestan un centavo menos que eso. Meijer todavía vende su pollo rostizado a US$ 5.99, mientras que Giant Eagle lo mantiene a US$ 6.99 y Publix a US$ 7.39.

Hay una estrategia detrás de la decisión de estas tiendas de mantener estables los precios del pollo rostizado, y eso indica mucho sobre cómo las tiendas de comestibles están tratando de controlar la inflación sin dejar de retener a sus compradores.

El pollo rostizado es un artículo preciado para los supermercados porque atrae a los clientes a las tiendas. Por lo general, los clientes comparan precios y compran algo más que un pollo para la cena cuando visitan.

Las empresas quieren seguir siendo competitivas en los precios de los pollos rostizados y están dispuestas a perder dinero vendiéndolos incluso cuando aumentan los costos de producción. Se llama “líder de pérdidas” por una razón: las tiendas pueden aumentar los precios de otros productos para compensar estas pérdidas.

Esta es otra razón preocupante por la que la inflación será difícil de combatir

“Una vez que [los clientes] están en la tienda, pueden llenar el resto de su canasta, en lo que la tienda podría obtener un mayor margen”, dijo Ernest Baskin, profesor asociado en el departamento de marketing de alimentos en la Universidad de Saint Joseph.

Además, los compradores saben exactamente cuánto cuesta su comida de pollo asado, y notarán un aumento. Al igual que el precio de un galón de leche o de un cartón de huevos, el precio de un pollo asado ayuda a establecer la percepción general de los consumidores sobre el valor de una tienda. Fijar el precio de los pollos asados de forma incorrecta podría tener consecuencias de gran alcance.

El CEO de BJ, Bob Eddy, destacó la importancia de esta estrategia la semana pasada: “Seguimos invirtiendo en nuestra propuesta de valor. Un buen ejemplo es nuestro pollo rostizado exclusivo”, dijo durante una llamada de ganancias, y luego agregó que aunque los costos de producción de BJ para el asado los pollos han aumentado, la compañía ha mantenido los precios firmes porque es “algo muy significativo para nuestros miembros”.

En Giant Eagle, también, “nuestro pollo rostizado es un elemento central del plato muy popular”, dijo el portavoz Dan Donovan. “Creemos que es importante mantener un valor general sólido para este artículo”.

¿Cuánto afecta la inflación en tu cesta de la compra en EE.UU.?

Quizás ninguna cadena esté más vinculada a sus pollos rostizados que Costco, que les ha puesto un precio de US$ 4.99 durante más de una década y vendió 106 millones el año pasado. Costco coloca los pollos en la parte trasera de la tienda, con la esperanza de que los clientes recojan los artículos por impulso mientras pasan junto a las paletas de mercadería en su camino hacia los asadores.

Mantener el pollo rostizado a US$ 4.99 es una estrategia tan importante para Costco que construyó una planta de procesamiento de aves de corral de US$ 450 millones en Nebraska para suministrar sus propias aves a las tiendas. La planta, que abrió en 2019, procesa más de 100 millones de pollos al año.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.