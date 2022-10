Las tasas de interés de las tarjetas de crédito están subiendo. Aquí te mostramos cómo hacerle frente a tu deuda

Si bien el impacto del aumento en la tasa de interés puede parecer relativamente pequeño por sí solo, el efecto acumulativo de los cinco aumentos de tasas de este año por parte de la Reserva Federal le costará al consumidor promedio con un saldo en su tarjeta de crédito de alrededor de US$ 5.200, unos US$ 156 más por año, o US$ 13 más por mes, dijo Michele Raneri, vicepresidenta de investigación y consultoría de EE.UU. en TransUnion.

