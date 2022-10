Un estudio de colonoscopia hace que algunos se pregunten si deberían someterse al procedimiento. Esto es lo que deberías saber

Dominitz cree que se debe en parte a que la gente de esos países no estaba acostumbrada a la idea de hacerse colonoscopias de detección. No los habían tenido antes, y sus amigos y familiares probablemente tampoco. Además, en el momento del estudio, no había ninguna campaña para fomentar las colonoscopias, ni Katie Couric (o Ryan Reynolds) para crear conciencia sobre el cáncer de colon.

“Creo que el mensaje más importante es que las pruebas de detección del cáncer de colon son efectivas y debes hacértelas”, dijo el Dr. Jason Dominitz a CNN. Es el director nacional de gastroenterología de la Administración de Salud de Veteranos y es coautor de un editorial que acompaña al estudio en The New England Journal of Medicine.

