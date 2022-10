Jurado considera que Kevin Spacey no es responsable de agresión en la demanda del actor Anthony Rapp

“Ustedes están aquí para ser jueces de los hechos. ¿Sucedió? No. Un centavo es demasiado para algo que no sucedió. Y para el Sr. Spacey esto no se trata del dinero. Para el Sr. Spacey se trata de la verdad de ese día y de que fue acusado falsamente”, dijo Keller.

“Esto no es un deporte de equipo en el que o estás en el lado del Me Too, o estás en el otro lado”, dijo Keller al jurado. “Este es un lugar muy diferente. Nuestro sistema requiere pruebas, evidencias, apoyo objetivo para las acusaciones proporcionadas a un jurado imparcial. Por muy polarizada que esté la sociedad hoy en día, eso no debería tener cabida aquí”.

