Una cara que solo una madre podría amar: una foto aterradora muestra cómo se ve una hormiga de cerca

(CNN) — Esta foto no retrata a una de las nuevas criaturas de “House of the Dragon” de HBO. Tampoco se trata de una toma descartada de una película de terror: es una foto premiada de primer plano de… una hormiga.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.