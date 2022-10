Las autoridades “investigan activamente” después de que una mujer afirme que su difunto padre era un prolífico asesino en serie

Susan Studey, la hermana mayor de Lucy Studey, dijo posteriormente a Newsweek que las afirmaciones de su hermana no eran ciertas. “Mi padre no era el hombre que ella hace ver. Era estricto, pero era un padre protector que amaba a sus hijos… Los padres estrictos no se convierten en asesinos en serie… Soy dos años mayor que Lucy. Creo que sabría si mi padre asesinó”, dijo a Newsweek.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.