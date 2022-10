A medida que se acerca el día de las elecciones intermedias, la rivalidad Trump-DeSantis para 2024 se filtra al público

“Tenemos una ruptura con Trump. Gran sorpresa”, dijo una fuente cercana a la campaña de DeSantis, a quien se le concedió el anonimato para hablar con franqueza. “No es ningún secreto que las cosas están congeladas entre [Trump y DeSantis] en este momento. No se están golpeando entre sí, pero no los estamos ayudando y ellos no nos están ayudando”.

