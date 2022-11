Adiós, Twitter: celebridades abandonan la red social de Elon Musk con duras acusaciones

“Fue divertido, Twitter. Me voy. Los veo en otras plataformas, amigos. Disculpas, esta simplemente no es para mí”, fue el último mensaje de la artista, que no menciona explícitamente a Musk ni los cambios en la plataforma tras el traspaso de mando.

Sara Bareilles. (Crédito: Theo Wargo/Getty Images para The Rock and Roll Hall of Fame)

TWITTER TO SUSPEND UNLABELED “PARODY” ACCOUNTS: Elon Musk tweeted that the social media platform will suspend accounts that impersonate someone and already suspended comedian Kathy Griffin for mocking him on her account – #TheView panel reacts. https://t.co/jbh6xzGa95 pic.twitter.com/iVqagTvIEg — The View (@TheView) November 7, 2022

(CNN) — “Esta cuenta no existe. Intenta hacer otra búsqueda” es el resultado que arroja Twitter cuando uno busca a la popular modelo estadounidense Gigi Hadid. No es el único caso. Desde que Elon Musk tomó control, varias celebridades han decidido irse definitiva o temporalmente de la red social y, en la mayoría de casos, no lo hicieron en silencio: responsabilizaron directamente al nuevo CEO de la compañía de sus decisiones.

