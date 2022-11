Cristiano Ronaldo pone en duda su vuelta al Manchester United y da su opinión sobre Messi

“Es difícil para mí decirlo ahora mismo porque mi ánimo en este momento está con el Mundial”, dijo Ronaldo. “Probablemente sea mi último Mundial, mi quinto Mundial. No sé lo que va a pasar después del Mundial, pero como te he dicho antes y te lo vuelvo a decir, los aficionados siempre estarán en mi corazón… aunque vuelva o no vuelva o me quede, lo que sea”.

