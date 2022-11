“Nuestros sueños nunca se hicieron realidad”: los hombres que ayudaron a construir el Mundial de Qatar 2022 y ahora luchan por sobrevivir

Sunit cuenta que había pagado a un agente en Nepal 240.000 rupias nepalesas (unos US$ 1.840) antes de partir hacia Qatar. Dice que ha presentado un caso ante la policía sobre el agente, ya que no había podido cumplir su contrato de dos años, pero no ha habido novedades. Los propietarios de la empresa para la que trabajaba en Qatar fueron detenidos por no pagar a los trabajadores. La empresa no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios de CNN, ni tampoco a las preguntas del Business & Human Rights Centre, un grupo de defensa de los derechos humanos, sobre las protestas por los salarios no pagados.

Se ha informado ampliamente que Qatar ha gastado US$ 220.000 millones en los preparativos del torneo, lo que lo convertiría en el Mundial más caro de la historia, aunque es probable que esta cifra incluya infraestructuras no asociadas directamente a la construcción de estadios. Un portavoz del Comité Supremo para la Entrega y el Legado (SC) que, desde su formación en 2011, ha sido responsable de supervisar los proyectos de infraestructura y la planificación de la Copa del Mundo, dijo a CNN que el presupuesto del torneo fue de US$ 6.500 millones, sin ampliar lo que cubría ese costo.

“No me dijeron por qué me detenían. La gente está ahí de pie… algunos caminan con sus alimentos, otros están sentados consumiendo productos de tabaco… simplemente te detienen”, añade, antes de explicar que no podía hacer preguntas porque no habla árabe.

